El G20 seguirà endavant amb el nou sistema de taxes a multinacionals encara Hongria, Estònia i Irlanda no s'adhereixin

Janet Yellen, secretària del Tresor dels Estats Units, ha explicat que els països del G20 intentaran entendre els motius pels quals Irlanda, Estònia o Hongria no se sumen a l'acord global d'imposició a multinacionals. De fet, la secretària nord-americana ha tingut fins i tot reunió amb el ministre de finances, Olaf Scholz.





Un cop acabada la reunió, ha explicat que els països que sí que estan d'acord en el mecanisme global de fiscalitat per evitar que les multinacionals evadeixin impostos intentaran entendre què preocupacions tenen aquells països que no han signat l'acord. I això es farà abans de la cimera de líders del G20 el proper mes d'octubre a Roma.





El que sí que s'ha reconegut és que no és essencial que els països que no estan dins hagin de estar-ho. Aquest acord té un mecanisme que s'encarrega d'assegurar que els països que no estan d'acord no puguin tirar cap enrere el pacte. Per això, s'està intentant entendre quins punts hi ha de diferència entre uns i altres tot i que no cal que s'hi adhereixin.





La secretària dels Estats Units ha reconegut que aquest nou marc fiscal és bo per a tothom, ja que ajudarà els països a invertir en persones i infraestructures. Això actualment és complicat d'aplicar per la competició d'atreure inversions privades amb taxes impositives.





Fins i tot Olaf Scholz el ministre de finances alemany ha assegurat que tots els països que formen part del G20 estan d'acord i a favor d'aquest nou sistema. Això hauria de poder posar límit als paradisos fiscals. A més, ha afegit que és fonamental realitzar ja l'acord i començar a aplicar-lo a partir de 2023.