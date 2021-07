Tot el que cal saber de les ajudes per als treballadors en ERTO

Les persones que durant els mesos de gener a maig de 2021 s'han vist afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) a Catalunya poden demanar ajuts econòmics des d'aquest dilluns dia 5 de juliol fins al proper dia 15.





Així ho va anunciar Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. A més, ha informat que aquestes ajudes suposaran una suma de 60 milions d'euros.





@EP





COM SERAN LES AJUDES





Aquesta serà la segona tanda d'ajudes econòmiques a les persones que han estat enviades a l'ERTO per les seves empreses. En aquesta ocasió, la prestació serà d'entre 600 i 700 euros segons el temps que l'afectat hagi passat al ERTO-. Per tant, es podran beneficiar d'ella al voltant de 100.000 persones.





Els que hagin estat en ERTO entre un dia i tres mesos rebran 600 euros i aquells que hagin estat més de 91 dies seran els que rebin 700. Tots ells rebran un pagament únic en el seu compte bancari.





REQUISITS





Per poder sol·licitar aquesta prestació hi ha dos requisits principals: viure a Catalunya i estar afectat per un ERTO a causa del Covid o tenir una prestació extraordinaria en el cas dels treballadors fixos discontinus.





A més d'això, qualsevol persona que vulgui rebre l'ajuda ha de complir amb totes les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social. És a dir, ha de tenir tots els seus pagaments al dia i per tant no ha de constar cap deute al seu nom.





COM SOL·LICITAR L'AJUDA





Per optar a aquest ajut s'ha d'omplir un formulari de registre en format online. Tot es farà amb un únic tràmit en el qual s'hauran d'omplir les dades sol·licitades i donar-li a 'enviar' un cop fet. Aquest formulari no podrà enviar-se, però, si no es compta amb una signatura electrònica.





COM S'ESCOLLIRÀ ALS BENEFICIARIS





La Generalitat, un cop tancat el termini, revisarà totes les sol·licituds rebudes en un màxim de sis mesos a comptar des del 5 de juliol.





La forma de seleccionar els que s'hagin de beneficiar de l'ajuda no tindrà res a veure amb l'ordre d'inscripció, segons la Generalitat. El que faran serà valorar una a una totes les peticions per donar-li l'ajuda als que s'hagin vist més afectats.