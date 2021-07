A partir de quin moment són efectives les vacunes contra la Covid?

@EP





Cada vacuna té un temps específic per a resultar efectiva. Això sí, cap d'elles és efectiva just en el moment que s'administra la dosi, sinó que cal esperar uns dies per poder estar protegits. Per ara, les 4 vacunes operatives a Espanya són Pfizer, AstraZeneca, Moderna i Janssen.





PFIZER





La vacuna de Pfizer està elaborada a partir de l'ARN missatger. En aquest cas, el temps que hem d'esperar entre les dues dosis és de 21 dies. A partir d'aquí, un cop rebuda la segona dosi hauríem d'aguantar 7 dies més per tenir una protecció completa. Això vol dir que aquesta vacuna és la més ràpida en fer efecte de les vacunes que s'han d'administrar dues dosis.





Segons els estudis, l'efectivitat és del 97% en persones que desenvolupen símptomes i un 94% en aquells pacients que són asimptomàtics.





ASTRAZENECA





La vacuna de AstraZeneca està elaborada de manera diferent. És de tipus vector viral i és la que més triga a aconseguir la immunitat total. Entre les dosis cal esperar de 10 a 12 setmanes i un cop rebuda la segona de les dosis cal esperar 15 dies més per estar completament immunitzats. Fent càlculs surten al voltant de 95-100 dies per aconseguir que s'esperava.





La diferència entre dosi no és massa gran, ja que la protecció arriba al 79% pel que la primera dosi i tan sols a un 80% amb la segona.





MODERNA





Igual que passava amb la vacuna de Pfizer, la de Moderna també està elaborada a partir de l'ARN missatger. No obstant això, el temps que cal esperar entre les dues dosis és de 28 dies, una setmana més que Pfizer. I, evidentment, es triga més a estar completament immunitzat. En aquest cas hauríem d'esperar 14 dies més, així que en total necessitaríem 42 dies perquè la vacuna hagi aconseguit el seu propòsit.





Segons els estudis que s'han realitzat, amb la primera dosi estaríem protegits a un 80% enfront de virus i amb les dues dosis l'eficàcia és una mica inferior al 94%.





JANSSEN





L'última de les vacunes és monodosi. Això vol dir que tan sols necessitem una dosi per poder estar immunitzats. Això sí, l'eficàcia màxima triga uns dies i té menys protecció que les altres tres. Si la infecció és asimptomàtica la protecció arriba al 66,9%, mentre que si és greu supera el 85% de protecció.