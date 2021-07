Angelina Belova: "El millor de ser diferent és que destaques entre la multitud"

Angelina Belova és una adolescent de només 16 anys que gairebé sense adonar-se'n ha vist com una editorial publicava el seu conte Ser Diferent (editorial Exlibric), en el qual tracta el tema de la diversitat. Ella va ser la que es va encarregar tant d'escriure'l com d'il·lustrar-lo i ara el pot veure en les prestatgeries de les llibreries. Catalunya Press ha pogut parlar amb ella per saber una mica més sobre el conte, que va sortir al mercat durant la Diada de Sant Jordi, i sobre ella mateixa.





P: Perquè et coneguem una mica millor, qui és l'Angelina Belova ?



R: Sóc una noia de 16 anys que ha publicat el seu primer llibre. Sóc nascuda a Rússia, però resideixo a Barcelona, al barri de Gràcia, des que tinc 6 mesos. Aquí curso estudis de batxillerat.





Hi ha molts escriptors que des que eren petits somiaven algun dia publicar les seves històries. Tu ets molt jove encara, però ¿en quin moment va sorgir la idea d'escriure el conte Ser diferente?



Fa un any em va venir de gust escriure alguna cosa, pensant que seria una novel·la. Finalment, va ser un conte infantil. Pensant-ho bé, un tema com és la diversitat i que hem d'acceptar-la, és millor que sigui així. Que des que són petits sàpiguen que ser diferent no és res dolent, tan sols és poder ser un mateix.





A a qui va dirigit aquest conte? Quina és la millor edat per llegir-lo i entendre'l?



Aquest conte va dirigit a nens a partir de 6 anys. Encara que recomano que alguns adults el llegeixin, ja que és un tema que hauríem d'interioritzar tots.







El teu conte tracta sobre una extraterrestre que arriba a la Terra i tracta de fer veure als éssers humans que està bé ser diferent, que ser-ho és poder ser un mateix. Per què vas decidir tractar aquest tema?



Molt fàcil: primer observem la societat. Què veiem? Veiem com tots segueixen una moda i tots volen ser com aquesta moda. Tots volen seguir el mateix estereotip per poder-se sentir acceptats. I a les persones que volen ser elles mateixes, la majoria de les vegades se les exclou. Tot i que no hauria de ser així perquè si tots són iguals, no hi ha ningú que destaqui; és per això que si som nosaltres mateixos, destaquem.





De quina manera transmets als nens (i també als adults que el llegeixin) la idea de que lo bonic està en la diversitat?



De protagonista els presento a Calíope, un marciana provinent d'un altre lloc de la galàxia, que després d'uns dies habitant al nostre planeta observa les actituds de les persones davant allò que és diferent. Observa que el diferent no està valorat i molt menys acceptat i amb això decideix fer una petita obra de teatre explicant als humans que ser diferent és el millor que hi ha en aquesta vida, però el problema que trobem és que els costa molt sortir de la seva zona de confort. Calíope els explica que sortir-ne és el millor que poden fer perquè tenen la possibilitat d'aprendre milions de coses noves i el millor de ser diferent és que destaques entre la multitud. A més, vull afegir que Calíope és de gènere neutre perquè qualsevol persona pugui identificar-se amb el personatge, encara que la tractem amb determinants femenins.





A més d'escriure el conte, en el qual tractes de fomentar la diversitat tal com ens has explicat, també has fet tu totes les il·lustracions. Ets tota una artista. Com ha estat el procés de treball? I quant temps li has dedicat?

Moltes gràcies per l'afalac. Primer vaig escriure el conte i després vaig anar dividint per parts el contingut. Un cop dividit vaig anar pensant què il·lustracions concordaven més. Finalment, només em va quedar agafar l'iPad i posar-me mans a l'obra. El procés total el vaig tenir acabat en una setmana.







Un cop ho vas tenir tot a punt, per què vas decidir anar a buscar una editorial? Tenies la idea clara des d'abans d'escriure el conte o va sorgir després d'acabar-lo?

El conte en principi era un regal d'aniversari per la meva mare. I un dia que vaig anar a casa de la meva tia, li vam llegir als meus cosins i els va agradar tant que la meva tia em va proposar la idea de buscar una editorial. Jo no tenia pensat publicar el meu conte, així que vaig buscar editorials sense la idea que em diguessin que sí. Però quan dos editorials van acceptar publicar la meva obra, vaig pensar que el que estava succeint no era real.







Què va suposar per a tu que no una, sinó dues editorials es fixessin en el teu treball?



És una cosa que en el meu cap no podia cabre. I des d'aquest moment em vaig replantejar la possibilitat de poder-me dedicar a aquest món de l'escriptura.







És habitual que molts manuscrits, també contes, es quedin guardats en els calaixos dels escriptors perquè les editorials no els consideren prou bons. Existia al teu cap la possibilitat de, per exemple, autopublicar el teu conte en cas que fos rebutjat per les editorials?

Sincerament, no. Jo no em veia capaç de publicar alguna cosa amb tan primerenca edat. Suposo que si cap editorial m'hagués acceptat l'obra, ho hagués tornat a intentar d'aquí a uns anys.







Però per sort, han sabut valorar la teva feina. Com està sent l'aventura de tenir només 16 anys i tenir ja el teu propi conte al mercat?

És una cosa que mai vaig arribar a imaginar que succeiria. Diguem que jo tenint 16 anys segueixo al·lucinant amb que una obra meva hagi pogut agradar, sabent que és bastant difícil que et publiquin la primera obra.







I ara tens més idees en ment? Prepares nous treballs, noves publicacions?



Ara mateix estic escrivint una novel·la que tractarà el tema de la imaginació. Com a protagonista hi haurà una noia que anirà visitant diferents llocs i anirà imaginant situacions al seu cap. Per exemple en el primer capítol la nostra protagonista es trobarà a la Casa Milà en els anys 90, on pel recorregut guiat s'anirà imaginant el dia a dia d'una família.







Estarem pendents de les teves pròxims treballs, Angelina.