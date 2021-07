Calviño anuncia que els treballadors en ERTO ja són menys de 400.000

@EP





La vicepresidenta primera del Govern espanyol i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, ha anunciat aquest dimecres que el ritme d'activació dels treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) s'ha accelerat al juliol respecte al mes anterior, i el total de treballadors emparats per aquest instrument ha baixat dels 400.000.





"El ministre Escrivá m'ha donat avui una bona notícia. Estem per sota dels 400.000 treballadors en ERTO (...) És una boníssima notícia", ha assenyalat la vicepresidenta en unes declaracions a la Cadena Ser que ha recollit Europa Press.





Calviño ha insistit que la reincorporació en el mercat laboral de treballadors en ERTO i la creació d'ocupació és una prioritat en aquest moment i que no s'han de prendre decisions que ho puguin dificultar, en relació amb la pujada del salari mínim interprofessional (SMI).





La vicepresidenta ha reiterat el compromís del Govern espanyol d'apujar el SMI per col·locar-lo fins al 60% del salari mitjà durant aquesta legislatura, però ara mateix, ha dit, la prioritat és treure els treballadors de l'ERTO, crear ocupació i impulsar la recuperació.





Sobre la reforma laboral, ha subratllat que s'ha d'aprovar d'aquí a final d'any, no pas perquè ho condicionin els fons europeus, sinó perquè calen unes "regles clares" per crear ocupació de qualitat i solucionar problemes que altres reformes laborals "parcials" no han pogut resoldre.





"Posarem tot l'interès a concentrar els nostres esforços per arribar a un acord abans de final d'any", ha assenyalat la vicepresidenta, que ha afegit que del que es tracta no és de derogar la reforma laboral del 2012, sinó de pensar quina legislació laboral vol Espanya per al futur.





"Mirar al passat no és productiu", ha dit Calviño, que ha citat entre els problemes del mercat laboral espanyol l'"enorme dualitat", la precarietat juvenil, la "intensa" rotació laboral, la temporalitat i una taxa d'atur estructural "molt elevada".