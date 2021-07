El Gobierno "respecta" però "no comparteix" la decisió del TC

@EP





La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha comparegut a la Moncloa aquest dimecres per valorar la decisió del TC de declarar inconstitucional –a instàncies d'un recurs de Vox- les principals mesures del primer estat d'alarma.





Llop ha afirmat que el govern espanyol "respecta" però "no comparteix" el criteri de la majoria dels magistrats, i ha recordat que l'adopció d'aquestes mesures va permetre salvar "centenars de milers de vides". "En aquell moment la tasca del govern era adoptar mesures immediates, urgents i proporcionades per frenar la propagació d'un virus desconegut i protegir la vida de milions de compatriotes", ha dit, i ho va fer "d'acord als paràmetres constitucionals" i amb les mateixes eines que la resta de països europeus.





Ara, segons Llop, el govern espanyol "analitzarà profundament" les implicacions de la sentència, que entre altres declara inconstitucional el confinament. Amb tot, Llop ha recordat que el TC ha adoptat la decisió dividit i per sis vots a cinc: "El govern vol reiterar que respecta el criteri dels sis magistrats del TC que han donat suport a la resolució, però creu que la decisió va ser conforme als paràmetres constitucionals com defensen altres cinc magistrats i com van determinar les resolucions del Tribunal Suprem".





La ministra de Justícia ha defensat a més la urgència d'aquella decisió, perquè l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar el dia 11 de març de 2020 que la malaltia pel covid havia de ser considerada com una pandèmia global, i 3 dies després l'executiu va activar el decret "per la situació d'extrema emergència per a la salut pública".





A més, ha recordat la situació que es vivia en aquell moment, quan "Espanya com molts altres països del nostre entorn començava a travessar la pitjor crisi sanitària recent, i els números de persones mortes assolia quotes indescriptibles, fins a prop de 1.000 decessos al dia a finals del mes de març del 2020".





Ha recordat que els estudis calculen que les mesures de confinament van salvar 450.000 vides i que la llei de l'estat d'alarma conté la possibilitat d'activar-la en cas de crisi sanitària. També ha agraït la "conducta exemplar" dels ciutadans "ens va permetre frenar el virus".





"Vull agrair el comportament de tots els ciutadans aquells dies", ha dit, i "subratllar que la democràcia espanyola va utilitzar la figura de l'estat d'alarma igual que la resta de països europeus amb mesures equivalents".