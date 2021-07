L'augment de casos de covid-19 posa en "màxima alerta" als hospitals catalans

@Vall d'Hebron





La cinquena onada -de la qual se'n parla des de fa unes setmanes- està afectant de ple el sistema sanitari català. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en declaracions a la premsa la setmana passada es mostrava "preocupat" per la "gran pressió assistencial" que estaven patint els CAP a causa de l'increment de l'activitat derivada de l'explosió de casos de covid-19.







Per la seva banda, la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, explicava aquest dimecres que l'acumulació i pujada de casos amb resultat positiu de coronavirus, sobretot entre els joves, es devia al que anomenava una "tempesta perfecta". Aquesta tempesta estava formada per la coincidència, a finals de juny, del final de les classes, les graduacions, i les festes, com Sant Joan. A això es va sumar la relaxació de les mesures, que va provocar l'increment de la socialització, i la incidència de la variant delta que, segons Cabezas, "suposa el 84,2% dels casos seqüenciats" a Catalunya.





Així doncs, ja tenim la barreja perfecta perquè els de casos de covid-19 pugin fins al punt que, aquest mateix dijous, Catalunya hagi estat catalogada pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) com a zona de màxima alerta per contagis.





TORNEN ELS ESPAIS PER A PACIENTS COVID





Tal com ha pogut comprovar aquest diari, l'augment de casos de covid-19 està provocant que hospitals com el Vall d'Hebron tornin a acollir pacients de coronavirus en llocs on aquest servei assistencial ja no es donava. És el cas de l'edifici Garbí, un espai gestionat per Vall d'Hebron i situat al Parc Sanitari Pere Virgili, que va obrir al febrer d'aquest any per allotjar pacients infectats de coronavirus i que des de finals de maig ja s'havia repensat la seva activitat per la millora de la pandèmia.





No obstant això, a partir d'aquest dimecres 14 de juliol, a part de ser un punt de vacunació i de realització de PCR també acceptarà pacients de covid-19 "que són a l'UCI i en les plantes d'hospitalització", ha informat el centre. També s'hi traslladarà part del personal dels equips de crítics, Malalties Infeccioses i Pneumologia.









El mateix està passant a l'Hospital Arnau de Vilanova (Lleida), que lluny de traslladar el servei hematològic de dia i les consultes externes a dues plantes com es tenia previst, el centre ha tornat a planificar un espai per a pacients covid "en previsió d'un increment d'ingressos en les pròximes setmanes", informen des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).





ELS SINDICATS I SANITARIS DENUNCIEN EL COL·LAPSE





Per tot això, els sindicats han tornat a denunciar el col·lapse total que aquesta vivint la sanitat pública catalana. Dimecres el Comitè d'Empresa de l'Hospital del Mar denunciava que el centre hospitalari tancarà 150 llits aquest estiu per falta de personal i advertia de la "tensió" que vivia l'atenció primària.





La CSIF ha anat en la mateixa línia en un comunicat de premsa emès el dijous, 14 de juliol. "El nombre de pacients que visiten hospitals per qüestions relacionades amb la covid-19 s'ha multiplicat considerablement, segueixen incrementant els ingressos en aquesta cinquena onada, que s'acosten ja als números de maig, i els CAP i hospitals a Catalunya estan col·lapsats", han assenyalat.





Per la seva banda, Metges de Catalunya, en una nota de premsa remesa a finals de juny, qualificava d'"indignants" les mesures del Departament de Salut del "pla estiu" per reforçar les plantilles en l'atenció primària i els hospitals. Aquest pla consistia a remunerar les jornades suplementàries (hores extres) o ampliar els contractes per garantir la cobertura assistencial de la població durant els mesos d'estiu, en lloc de contractar més personal.





Així mateix, el sindicat alertava que els sanitaris viurien un "increment de la sobrecàrrega de treball" per la falta de sanitaris, cosa que ha acabat succeint.





ATENCIÓ PRIMÀRIA SOBREPASSADA





La CSIF també denuncia una cosa que ja s'anava dient fa uns dies: els professionals dels CAP estan atenent vacunacions i proves diagnòstiques de virus, a més de l'activitat normal. Segons el sindicat, això a més de posar en risc als infermers i infermeres que tracten amb molts pacients infectats, congestiona el sistema perquè "si una infermera es contagia, cal confinar tots els companys", expliquen.





Per tant, des de la CSIF sol·liciten "que es contracti, urgentment, a personal per poder donar cobertura a la situació sanitària actual, que es facin els cribratges necessaris per baixar els

contagis i que es garanteixi, al personal sanitari, els períodes de vacances".