El TSJC adverteix el risc per aprovar tocs de queda

El dubte sobre si les comunitats autònomes poden aplicar un confinament segueix sorgint. Així que la justícia, com sempre, té les respostes per a les preguntes més complicades. El Tribunal Constitucional, TC, ha conclòs aquest dimecres que les primeres restriccions de mobilitat van ser il·legals, ja que sobrepassaven els drets fonamentals. I aquí entra en joc si el toc de queda està dins d'aquesta il·legalitat.





D'antuvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, TSJC, ha autoritzat el toc de queda entre la una i les sis del matí a 161 municipis de la comunitat autònoma. Això va ser el que va sentenciar el TSJC:





"De moment, mentre no s'operi la publicació de la Sentència de Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucionalitat interposat contra el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19 per ajustar-nos als seus dictats al que per descomptat estem obligats tots i sense perjudici del que hi hagi lloc a resoldre en procés contenciós administratiu amb les seves garanties si hi ha lloc a això, aquest tribunal es decanta en principi per una tesi que seria amb aquestes reserves que la mesura suposa una restriccions -que no una suspensió- dels drets fonamentals".







Com en tots els punts, hi ha matisos que són molt importants. En aquest cas, el "de moment". El TSJC es planteja el dubte sobre si el TC estén la interpretació sobre el confinament als tocs de queda que es volen aplicar.





El Tribunal Suprem, el passat 21 de maig, ja va posar sobre la taula que les comunitats autònomes tenien competències suficients per a restringir els drets, tot i que no hi ha un estat d'alarma pel mig. Això sí, la lletra petita d'aquesta resolució indicava que s'havien de donar una sèrie de requisits per a donar-se com a vàlid aquest toc de queda. Entre els problemes, es troben haver trobat amb claredat el perill greu per a la salut o justificar que no hi ha una altra manera d'aturar a virus ... entre d'altres.





La qüestió és que el Tribunal Constitucional no està en contra de les mesures, però no comparteix la manera en què es van aplicar. Consideren que l'estat d'alarma no era l'adequat per a aquest moment, sinó que per aplicar el que ells creien com a restricció de mobilitat calia aplicar un estat d'excepció.





Així que amb tot això segueix l'oberta el dubte sobre els tocs de queda i continua oberta des que es va acabar l'estat d'alarma.