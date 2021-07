5.021 treballadors s'han vist afectats pels acomiadaments col·lectius

@EP





El nombre de treballadors en acomiadaments col·lectius pujar un 18,1% fins a abril 2021 respecte a el mateix període d'un any abans, amb 5.021 treballadors afectats.





De la seva banda, la xifra de treballadors immersos en processos de suspensió de contracte o reducció de jornada va caure un 97,6%, fins als 19.989 treballadors, segons dades provisionals del Ministeri de Treball i Economia Social, en els quals s'aprecia l'impacte de la crisi del coronavirus i l'ús dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).





En l'acumulat de l'any, el nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERO) autoritzats per les autoritats laborals o comunicats a les mateixes ha baixat un 97% en comparació del mateix període del 2020, fins a sumar 25.010 afectats, dels que gairebé el 80% formaven part d'expedients de reducció de jornada o suspensió de contracte.





Les xifres només recullen els procediments d'àmbit nacional, per la qual cosa no s'inclouen els expedients presentats a autoritats provincials o autonòmiques. A més, Treball ha explicat que al no disposar íntegrament de la seva font de base, la publicació de l'Estadística de Regulació d'Ocupació "ha sofert modificacions quant al seu format habitual, adaptant-se a les dades disponibles".





Dels 25.010 treballadors afectats per ERO en el conjunt dels quatre primers mesos de l'any, un total de 8.091 estaven en procediments en què la causa al·legada va ser la força major, xifra que és un 98,7% inferior a la de el mateix període de l'any passat.





Els ERO per causes objectives (econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció) van afectar a 16.919 treballadors, xifra que va suposar un descens de 178.229 persones respecte a l'abril de 2020 (-91,3%).





A més, 15.177 procediments van finalitzar amb acord en els quatre primers mesos d'aquest any (-91,9%), mentre que 1.742 ho van fer sense acord (-76,2%).





Al mes d'abril, es van registrar un total de 3.468 treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació. D'aquests, 2.628 es van veure afectats per una suspensió de contracte o reducció de jornada i 840 van estar en un acomiadament col·lectiu.





MÉS AFECTATS EN COMERÇ I CONSTRUCCIÓ







Per sectors, el comerç a l'engròs i detall, reparació vehicles de motor ha estat, un mes més, el més afectat per ERO (12.847), al costat de activitats administratives i serveis auxiliars (4.067), indústria manufacturera (1.901) i construcció (1.285); mentre que el menor nombre es va registrar en activitats immobiliàries (24) i subministrament d'aigua, sanejament i gestió de residus (30).







Per comunitats autònomes, el fet que va registrar fins a l'abril un major nombre de treballadors afectats per regulacions d'ocupació d'àmbit nacional va ser la Madrid (5.920), seguida de Catalunya (5.724) i Comunitat Valenciana (2.676).





Treball ha explicat també que des que es va decretar a Espanya l'estat d'alarma el dia 14 de març de 2020, el nombre de procediments de regulació d'ocupació comunicats a les autoritats laborables s'ha vist incrementat considerablement, en concret pel que fa a nombre d'Expedients de regulació d'ocupació temporals (ERTES) generats.





A més, ha assenyalat que s'ha ampliat el termini perquè les autoritats laborals remetin la informació necessària per elaborar l'Estadística de Regulació d'Ocupació d'acord a les lleres habituals, prioritzant així el registre, tramitació i resolució dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació ( ERTO) "indispensables per a l'accés a les prestacions corresponents, davant la remissió d'informació estadística".