Les ucis a Catalunya poden arribar a desbordar-se a finals de juliol

Les ucis estan arribant al seu límit en els hospitals catalans. De fet, la directora de CatSalut, Gemma Craywinckel, ha confirmat que s'ha arribat tard a la cinquena onada i que s'havia d'haver reaccionat abans per intentar evitar-la. Els pacients crítics poden seguir en augment i a finals de juliol creu que poden estar entre 400 i 500.





En una entrevista a Rac1, la responsable de CatSalut ha reconegut que esperen que a finals de juliol s'arribi a un nou pic en aquesta pandèmia del coronavirus. Ha confirmat que el pic no seria per res optimista, ja que actualment hi ha 297 persones a les ucis i que a finals de juliol podrien estar entre 400 i 500 ingressats, arribant a el límit de la capacitat.





A més, l'època d'estiu serà la pitjor. Part de el personal sanitari està de vacances i això és una cosa que complica molt a les ucis. Tal com ha indicat, que hi hagi 400 pacients ingressats amb covid amb menys personal pot ser igual que si haguessin 600 o mes, així que el sistema sanitari seguirà estant a el límit.





El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja va reconèixer la setmana passada que s'havia reaccionat tard en aquesta cinquena onada, en el sentit de la pressió hospitalària i l'impacte que està tenint en els propis usuaris. Com és lògic, des de sanitat la preocupació és màxima i creuen que seria molt encertat començar a vacunar els menors de 16 anys a partir de la tardor.





La pressió a les ucis està duent a plantejar mesures més enllà de la pandèmia. Albert Batlle va suggerir la idea de plantejar que l'oci tancament a la 1 de la matinada fins i tot quan la crisi sanitària hagi passat, però és una cosa que no afecta actualment a sanitat i que és important afrontar de la millor manera possible el tema de les ucis actualment .