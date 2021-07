Els treballadors de Caixabank tenen una setmana per apuntar-se voluntàriament a l'ERO

@EP





El portal de reestructuració en el qual els treballadors poden manifestar la seva voluntat d'adherir-se l'ERO es va habilitar el passat 16 de juliol per un període de 15 dies naturals, pel que tot just queden uns dies perquè finalitzi el termini: el 30 de juliol és la data límit perquè els empleats s'apuntin.





El gruix de sortides tindrà lloc a Madrid, amb 1.286 extincions; Barcelona, amb 528; València, amb 461, i Múrcia, amb 347. A més de les 6.452 sortides voluntàries, altres 708 treballadors seran recol·locats en empreses filials de el grup.





Un cop finalitzi el termini d'adscripció, CaixaBank informarà la comissió de seguiment del nombre d'adhesions, la distribució per província i el nombre de recol·locacions. Dimecres passat, 21 de juliol, fonts sindicals van avançar que ja s'havien apuntat voluntàriament 5.287 persones.





L'acord pactat entre l'entitat i els sindicats estableix un protocol d'adscripció en cinc fases, amb l'objectiu de garantir la voluntarietat.





Després d'identificar les àrees amb més sol·licituds que places, en una segona fase CaixaBank podrà acceptar l'adhesió per sobre de l'excedent identificat, sempre que es pugui cobrir amb trasllats voluntaris sol·licitats per personal procedent d'altres províncies o àrees, o bé amb mobilitat funcional entre serveis centrals distribuïts, direccions territorials i xarxa dins d'un radi de 25 quilòmetres.





Si aquesta mobilitat produeix un canvi substancial de les condicions de treball, l'empleat tindrà dret a optar per l'extinció de el contracte, de forma voluntària, amb l'aplicació de condicions de l'acord però sense primeres.





Si després de tots els paràmetres de la segona fase encara no s'arriba al nombre d'excedents d'una província, s'obrirà un nou procés d'adhesió en l'últim trimestre del 2021. Després, es donarà la possibilitat d'acceptar mobilitats geogràfiques voluntàries que permetin la sortida de persones a les que s'hagués denegat la sol·licitud per pertànyer a una província en què hi havia un excedent de peticionaris.







De no cobrir encara la quota, una quarta fase posarà en marxa un procés d'adscripció a InTouch existents o es crearan nous per assignar als treballadors que fossin necessaris. Igualment, es poden adscriure a determinats empleats a centres InTouch en règim de teletreball.





COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER A QUI APUNT VOLUNTÀRIAMENT



L'esquema de compensacions per als empleats que deixin l'entitat estableix tres col·lectius, en funció de l'edat. Els empleats de 63 anys o més podran sortir del banc amb una indemnització de 20 dies per any treballat i els de 54 anys o més seran indemnitzats amb un 57% del salari fix brut anual fins als 63 anys (amb conveni especial amb la Seguretat Social fins a aquesta edat).





Les primes per als empleats d'entre 54 i 63 anys són 18.000 euros bruts per als nascuts el 1964 o anteriors, de 23.000 euros bruts per als nascuts el 1965 i de 28.000 euros bruts per als nascuts entre 1966 i 1967. Aquest grup tindrà descompte de la prestació mínima bruta per desocupació i mantindrà les aportacions a el pla de pensions de l'empresa i la pòlissa privada de salut.





Els empleats de 52 i 53 anys rebran 7 anualitats de el 57% del salari fix brut anual repartides fins als 63 anys (amb conveni especial amb la Seguretat Social fins a aquesta edat). Se'ls pagarà una prima addicional de 38.000 euros brut s, descomptant la prestació mínima bruta per desocupació.





Els treballadors de menor edat, i els que tenen una antiguitat en l'empresa inferior a sis anys, obtindran un pagament de 40 dies de salari fix brut per any treballat, amb un límit de 36 mensualitats, i una prima (23.000 euros per a empleats amb més de sis anys d'antiguitat i 13.000 euros per a empleats amb menys antiguitat).