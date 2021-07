Justícia investiga el Govern i a la fundació Pere Mitjans per no readmetre un home amb autisme i discapacitat severa

@CP





"Això ja ens està deteriorant la salut física i mental". Antoni i Josefina no poden més. Els pares d'Àlex han arribat al límit després d'estar més d'un any amb el seu fill, un jove amb autisme que, a més, ha pogut superar un trasplantament de fetge. Alexander té dret a una plaça en la seva llar-residència, però després el confinament la fundació Pere Mitjans van rebutjar acceptar al jove. Amb aquesta decisió, el cas ha arribat fins als tribunals, ja que s'han vist implicats els pares, la fundació i la Generalitat.





En aquest sentit, Maria Vinardell ha hagut de declarar davant la jutge. La subdirectora general d'atenció i promoció de l'autonomia personal de la Generalitat està investigada per vetar que Alexander pogués ingressar a la seva residència després del confinament. El jove té una discapacitat del 75% i no va ser readmès. Des de la Generalitat s'al·lega que va ser un error i que realment Àlex sí que té dret a tornar a la seva llar-residència. De moment, tant Vinardell com una directiva de la fundació estan investigades i han hagut de declarar davant del jutge pel conflicte que existeix amb la família.





El problema es va desencadenar després del confinament. Just en el moment que va esclatar la pandèmia, es va acordar amb la fundació que Alexander passés el confinament a casa. No obstant això, un cop acabada, la família va sol·licitar que el jove tornés a la seva llar-residència, però aquests es van negar, ja que, segons ells, no tenien els recursos necessaris perquè no es contagiés de covid, ja que la vacunació no havia començat .





Arribats a juny i veient que la situació no avançava des de la fundació es va proposar suspendre, de manera temporal de la plaça de residència. En el seu lloc, la proposta va ser establir un programa propi i individual per atendre el jove durant certes hores en el seu propi domicili. Evidentment, la família es va negar en considerar que això no anava a ser suficient, sinó que necessitaven les cures que se li estaven donant a la residència.





I va ser a finals d'agost quan la família va rebre una carta de la fundació on suspenien de manera temporal els contractes que tenien per atendre Alexander. Dit això, des de la família i, concretament el seu pare, consideren que aquesta decisió va ser una represàlia per la demanda que es va interposar en el seu moment.





Diversos mesos després, les negociacions van arribar a bon port i el 17 de febrer Alexander havia de tornar a entrar a la seva llar-residència o, al menys, així ho van dir des de la Conselleria d'Afers Socials. A més, ho van fer en una data on Àlex ja tenia la pauta de vacunació completa, perquè això no pogués suposar un problema. Però la fundació es va tornar a negar i seguien al·legant que no tenien les condicions necessàries per al reingrés d'Alexander.





És des d'aquest moment quan van entrar en joc els tribunals. Més d'un any després de sol·licitar que Alexander tornés a la seva llar-residència aquest segueix havent de viure amb els seus pares i no té la seva plaça reconeguda. En la batalla legal que existeix, des de la fundació insisteixen que la família no va estar disposada a signar un document per assumir qualsevol conseqüència del reingrés d'Alexander, però el seu pare sí va signar un document de autoresponsabilitat davant l'administració.





Arribats a aquest punt, la família considera que vistes les resolucions i els protocols que havien al febrer, no calia que Alexander tingués una PCR feta, perquè ja tenia la pauta de vacunació completa. No obstant això, la residència no opina el mateix i creuen que era necessària la prova PCR perquè així estava estipulat.





Antoni, el pare d'Alexander, està cansat i reclama una solució clara sobre el tema. Estan preocupats per com poden reaccionar des de la fundació si el seu fill torna a ella, però té clar que cal que torni perquè és el seu dret. Mentrestant, la via judicial continua oberta en un procés que pot trigar diversos mesos a resoldre.





Recentment la família també ha demanat ajudada al Síndic de Greuges que és el defensor de el poble català. Després d'una investigació realitzada pel mateix Síndic, aquests han demanat a la conselleria de Drets Socials que facin tot el possible, en esforç i en les gestions, perquè Alexander pugui tornar a la seva llar-residència el més aviat possible.