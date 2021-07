Moncloa i Generalitat escalfen motors per a la comissió bilateral del 2 d'agost

@EP





Queda justament menys d'una setmana. El pròxim 2 d'agost és el dia marcat en "vermell" per a la Generalitat i la Moncloa després de la trobada entre Aragonès i Sánchez el passat 29 de juny. Va ser en aquesta primera reunió on es va acordar, a part de la taula de diàleg, fer una comissió bilateral "pels incompliments de l'Estatut i les inversions", va dir el president de l'executiu català el mateix dia 29.





Els dies han anat passant i, tal com informava Catalunypress fa unes setmanes, la comissió bilateral es reunirà la tarda del dilluns 2 d'agost. La cita la van pactar la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la ministra de Política Municipal i portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Rodríguez, en una conversa telefònica "d'uns 20 minuts", van informar fonts de Presidència.





Després de no reunir-se des del 2018, la temàtica de la reunió es vol que sigui de qüestions sectorials, sobretot de l'àmbit social i d'infraestructures. Concretament, segons declaracions de Vilagrà, a la Bilateral s'abordaran qüestions vinculades a l'ingrés mínim vital de l'Estat i a la llei de dependència. La Generalitat també té la intenció de reclamar que es traspassin recursos per "reforçar" la renda mínima garantida, que s'aplica a Catalunya des de fa uns anys, a més a més de tractar diversos punts sobre infraestructures, així com d'economia i comunicació.





Per part de la Generalitat, la comissió estarà presidida per Laura Vilagrà, i integrada pel vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró; la secretària general de la Presidència, Núria Conca; la delegada de la Generalitat a Madrid, Ester Capella, i el secretari general del Departament de la Vicepresidència, Ricard Font.





A més a més d'aquesta trobada, que segons la Constitució "es reuneix en sessió plenària almenys dues vegades l'any", hi ha tres comissions més: una sobre Infraestructures, una sobre Assumptes Econòmics i Fiscals, i una altra que tracta de Transferències Estat-Generalitat.





REGULACIÓ DELS LLOGUERS





Tal com va transcendir la setmana passada, un tema que el Govern posarà damunt la taula serà la regulació dels preus dels lloguers, segons va informar el Sindicat de Llogateres i Llogaters, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.





La petició del sindicat al cap de l'executiu català va ser, bàsicament, l'aprovació d'una nova llei de lloguers catalana "que acabi amb les expulsions de les famílies en situació de vulnerabilitat", que recuperi els més de 80.000 habitatges "desviats al turisme", i que construeixi un sistema d'habitatge públic "a l'alçada de l'educació i la sanitat".





La Generalitat es va comprometre a defensar aquesta proposta de llei com "un dels temes principals" a la comissió bilateral amb l'Estat, van apuntar des del sindicat.





MÉS TEMES "TREBALLATS I AVANÇATS"





Per la seva part, la portaveu del govern espanyol i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va explicar el dimarts passat alguns dels assumptes que es tractaran. Rodríguez va afirmar que el seu executiu i la Generalitat ja han treballat i tenen avançats acords sobre beques universitàries, educació, infraestructures, Rodalies, un projecte audiovisual i l'ús de la llengua. Aquest projecte audiovisual, segons fonts de La Moncloa, es vehicularà a través de la creació d'un grup de treball que estudiï la presència del català "entès com a vehicle de riquesa cultural".





Són qüestions que ja estan "treballades i avançades" i "crec que és molt important de cara a la ciutadania que està esperant un context diferent", va apuntar Rodríguez.





Al llarg de la setmana passada, la portaveu va anar reiterant que està "desitjosa" que s'assoleixin acords i que s'atenguin "les coses concretes", en la línia del que reclama el govern de l'Estat, que vol "diàleg i acord". "Hem de recuperar temps perdut per tirar endavant", de forma que "avançarem en les qüestions que importen la ciutadania", va dir la portaveu.





En la mateixa línia es va pronunciar el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que en una entrevista a TVE va afirmar que la comissió del dia 2 "és molt important" perquè ha de servir per parlar de qüestions que afecten la ciutadania i "deixar la part identitària" on "clarament no ens podrem posar d'acord".





"AL FINAL ES PARLARÀ D'AMNISTIA I AUTODETERMINACIÓ"





Malgrat les paraules de Bolaños i Rodríguez de voler apostar pels "problemes reals" de Catalunya, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, s'ha mostrat convençuda aquest diumenge que a la taula de diàleg Estat-Generalitat –que s'inicia amb la Bilateral el pròxim 2 d'agost- s'hi acabarà parlant d'autodeterminació i amnistia.





"Tal com en anteriors etapes es veien impossibles els indults i al final han estat possibles, també creiem que arribarà un moment que això caurà pel seu propi pes i també s'entrarà a parlar de l'autodeterminació i l'amnistia", ha assegurat Vilagrà en una entrevista a 'El Nacional'.







Tot i això, la portaveu del govern de l'Estat ha tornat a recordar en una entrevista a 'El País' que l'executiu de Sánchez busca "acords que pacifiquin la situació política i social de Catalunya", deixant de banda el referèndum. De fet, la també ministra de Política Territorial ha insistit que la mesa Estat-Generalitat tindrà només resultats "que encaixin en la Constitució i la llei".





PUIGDEMONT I JUNQUERAS OPINEN, I ILLA INTERVÉ





L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigemont, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, també han intervingut en aquest joc d'opinions sobre la comissió bilateral de l'agost, i la taula de diàleg que es té previst que se celebri al setembre. Per Puigdemont, els processos polítics "no es poden decidir en un despatx, ni tan sols en una taula dita de diàleg. No es pot fer d'esquena a la gent o contra la gent. Fa temps que es va decidir com fer-ho: escoltant, preguntat i obeint", ha argumentat en un acte a la Catalunya Norda aquest diumenge.





Junqueras, en canvi, s'ha mostrat més moderat i ha afirmat, des de Galícia, que la negociació "és el camí més ràpid i efectiu per aconseguir el reconeixement i l'atenció internacional" i que "no ens hem d'aixecar mai de la taula", ja que "aquest haurà de ser sempre el camí a seguir".





El líder del PSC, Salvador Illa, també ha entrat a valorar la comissió bilateral -i la taula de diàleg- i ha demanat al govern d'Aragonès que hi vagin amb "generositat i predisposició d'escoltar els altres". Aquestes paraules s'enllacen amb el que havia dit prèviament Junqueras, el qual instava a l'Estat a fer una proposta "generosa" per a Catalunya.





"L'actitud per dialogar ha de ser oberta", ha dit Illa, i ha afegit que la manera d'afrontar el procés no és posant terminis o dient que si no t'agrada el que es parla a la taula te n'aniràs. "Cadascú ha de defensar el que cregui i ho ha de fer amb predisposició i generositat per escoltar els altres", ha conclòs.