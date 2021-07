Arriba la Conferència de Presidents sense Aragonès i amb només 5 minuts d'exposició per Comunitat

@EP





Després de setmanes parlant del tema i de compareixences mediàtiques, principalment per part de president de la Generalitat, Pere Aragonès, i del lendakhari, Íñigo Urkullu, ha arribat el dia en què se celebra la XXIV Conferència de Presidents. La cita té lloc aquest divendres, a Salamanca, i estarà presidida pel rei Felip VI. L'únic convidat que faltarà serà Pere Aragonès, que ha decidit apostar únicament per la comissió bilateral Generalitat-Estat del dilluns 2 d'agost.





El "president" ja va anunciar la seva negativa a acudir a la Conferència, tot i que Sánchez li va demanar, en la reunió que van mantenir fa uns dies al Palau de la Moncloa, que hi assistís. El cap de l'executiu català s'ha mantingut ferm fins a l'últim moment i aquesta mateixa setmana ha afirmat que no s'hi presentarà perquè és una reunió "buida de contingut"





El president de l'Estat ha lamentat que Aragonès no vagi a la Conferència perquè, segons ha dit, més enllà que "siguin independentistes", es tractaran temes "molt importants". També alguns presidents autonòmics, com el de Castella-la Manxa o el de la Comunitat Valenciana, han demanat al seu homòleg que es replantegés aquesta decisió. "És millor anar a Salamanca que tant viatge a Waterloo", ha dit Emiliano García-Page, president de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.





A la cita que sí acudirà el Govern serà a la de la comissió bilateral amb l'Executiu central, que se celebrarà a Madrid la tarda del 2 d'agost. Serà una reunió amb temes "molt treballats i avançats", tal com va explicar la setmana passada la portaveu del Gobierno i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Es tractaran, segons es coneix fins al moment, assumptes relacionats amb beques universitàries, educació, infraestructures, Rodalies, un projecte audiovisual i l'ús de la llengua.





EL GIR DE GUIÓ D'URKULLU





El president que finalment s'ha replantejat el seu paper i ha acabat confirmant l'assistència a la Conferència de Presidents és el basc, Íñigo Urkullu. El lehendakari ho ha comunicat aquest dimecres després que el Govern espanyol accedís a convocar el dijous 29 de juliol la Comissió Mixta del Concert Econòmic.





En una atenció als mitjans, Urkullu ha defensat que combinar la relació multilateral amb la bilateral "és el que significa el respecte a un autogovern reconegut" i ha afegit que en la Conferència es tractaran qüestions rellevants com el coronavirus i el pla de recuperació.





CRÍTIQUES PEL FORMAT





La trobada també ve marcada per polèmiques pel que fa al format. Algunes comunitats han mostrat el seu descontentament, ja que el Gobierno només va remetre un breu correu electrònic en el qual s'indicava el dia de la reunió i el lloc, sense detallar res del contingut. A més, segons han publicat alguns mitjans, els presidents autonòmics disposaran d'un breu temps de paraula per plantejar la seva exposició, aproximadament uns cinc minuts, mentre que Sánchez tindrà temps il·limitat.





És per aquest motiu que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ja ha avançat que aquesta serà l'última vegada que acudirà a una Conferència de Presidents fins que comencin a "ajustar-se al reglament". Segons ha assegurat, aquests espais haurien de convocar-se amb mínim 20 dies d'antelació i amb un ordre del dia fixat amb anterioritat i pactat abans de reunir-se.





OBRIR EL DEBAT DEL FINANÇAMENT



Són diverses les comunitats que volen aprofitar el fòrum per plantejar davant Sánchez el debat sobre la reforma del model de finançament autonòmic. De fet, les autonomies estan dividides en almenys dos blocs: les que defensen que s'atengui el cost de la prestació de serveis per habitant i les que reivindiquen que sigui el criteri poblacional què prevalgui.





Així, amb relació a aquest assumpte Andalusia i la Comunitat Valenciana van mantenir la setmana passada una reunió amb la qual pretenen buscar un front comú. Al costat de Múrcia i de Castella-la Manxa, les comunitats volen plantejar una proposta al Ministeri d'Hisenda de reforma del model de finançament autonòmic.





De l'altra banda, el president d'Aragó, Javier Lambán, ha reconegut que hi ha contactes entre comunitats autònomes per anar amb posicions compartides en el tema del finançament. Al respecte, s'ha referit a la Declaració de Saragossa de setembre de 2018, subscrita per diverses autonomies amb problemes de despoblació, i que és un "document molt potent per caminar milles".





FONS EUROPEUS



Un dels temes principals de què es parlarà serà el dels Next Generation EU. El president del Gobierno va anunciar la celebració d'aquest òrgan de reunió amb els mandataris autonòmics, que portava sense convocar des del passat 26 d'octubre de 2020, amb la intenció d'abordar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l'arribada dels fons europeus.





Les comunitats autònomes ja han anat avançant al llarg d'aquesta setmana el que plantejaran a Sánchez en aquesta Conferència de Presidents, i a més d'obrir el debat sobre el finançament autonòmic, els mandataris defensaran els seus projectes per a la recepció d'aquests fons.





En aquest context, Lambán va avançar la setmana passada que traslladarà que "és l'hora de les comunitats autònomes que defensen la unitat d'Espanya". "Hi ha qui té una prevenció, no sé si excessiva o encertada sobre que els fons europeus poden anar a parar al País Basc i Catalunya que, secularment, ha rebut més aportacions de fons i atenció per part de l'Estat. Crec que ha arribat l'hora de la resta de les comunitats autònomes que conformen la resta d'Espanya", ha subratllat.





Un altre dels punts que s'abordarà serà la situació epidemiològica d'Espanya i la situació de la campanya de vacunació. Així, autonomies com La Rioja, Astúries, Andalusia o la Comunitat Valenciana han avançat ja la seva predisposició a parlar sobre aquests assumptes.