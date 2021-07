UGT haurà de pagar 9,7 milions pel cas dels ERO

@CP





Després de 10 anys d'investigació, el Tribunal de Comptes ha reclamat 9.745.882 euros al sindicat UGT per un expedient de responsabilitat comptable que deriva del cas dels ERO d'Andalusia. La resolució ja ha estat comunicada i des de la UGT s'ha recorregut la decisió, explicant que això paralitzarà completament la seva activitat com a sindicat. Davant d'això, posa com a garantia el seu patrimoni immobiliari.





L'acta explica que la resolució està basada en els expedients de regulació d'ocupació que es van tramitar en l'àmbit de la Junta d'Andalusia. En el moment que es van fer aquests ERO, des del sindicat s'intentava ajudar els treballadors que havien perdut el seu lloc de treball. Això vol dir que era una ajuda perquè la crisi que estava colpejant a les grans i mitjanes empreses no afectés també a la vida social de les persones.





Els ajuts que es van donar no estaven dirigides a tothom, sinó tan sols a aquells treballadors que estaven afectats per l'expedient de regulació d'ocupació. Fins aquí semblava tot correcte, però c on això es van donar ajudar a moltes persones que no complien amb els requisits exigits, ha explicat el Tribunal de Comptes. Per tant, la sanció va en funció de totes aquelles persones que van rebre un ajut sense que els toqués segons les condicions que havien exposat.



Dels 9,7 milions esmentats anteriorment, 2.862.584 estan reclamats amb la Federació Minerometal·lúrgica de CCOO. La resolució i, per tant, citació estava dirigit a una empresa que ara mateix ja no existeix, ja que el 2016 es va fusionar i ara està sota el nom de Federació d'Indústria, Construcció i Agro.





UGT ja s'ha pronunciat sobre aquesta resolució i ha dit que en el cas que s'hagi de fer front a aquesta multa de 9,7 milions, el sindicat haurà de paralitzar tota la seva activitat, ja que no seria possible continuar. A més, reclamen que les empreses no han rebut les ajudes, sinó que han estat els treballadors afectats pels ERO els que tenien les ajudes.





En un intent que no s'hagi de paralitzar tot dins del sindicat, UGT ha proposat que siguin els seus béns els que serveixin com a garantia o fins i tot arribat al punt que s'embarguin. Des del mateix sindicat ja han indicat que només d'aquesta manera es pot assegurar que l'activitat sindical continuï el seu curs.