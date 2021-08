La pressió hospitalària a l'UCI augmenta un 180% al juliol

@EP





Les previsions que es feien de cara a l'estiu eren esperançadores. Es preveia que les dades seguissin baixant, com havien mostrat les dades de juny. De fet, quan Pedro Sánchez va marcar la fi de la mascareta obligatòria es va veure més a prop el final de la pandèmia, però juliol ha tornat a tothom a la realitat.





Les xifres han estat molt preocupants durant els 31 dies de juliol i han crescut de manera molt ràpida i moltes comunitats autònomes han arribat a límits als quals no s'havien acostat en cap de les anteriors onades. A més, l'arribada de les vacunes i el gran ritme de vacunació feien presagiar que les dades no anaven a créixer de la manera que ho han acabat fent.





La pressió hospitalària ha arribat a nivells molt alts i que feia mesos que no es veien. Segons les dades que s'han publicat pel Ministeri de Sanitat indiquen que estan ocupades el 18,31% en el conjunt de tot Espanya. Això és una mitjana, ja que hi ha territoris com Catalunya que estan arribant més al límit i el 44% dels pacients que estan a l'UCI són per covid.





Malgrat tots els problemes que estan havent-hi durant aquesta pandèmia, la vacunació segueix al seu ritme. El 56,8% de la població total del territori espanyol ja té la pauta completa amb les dues dosis. Amb això el que s'ha aconseguit rebaixar a finals de juliol ha estat la taxa d'incidència, però les UCI del territori estan patint les conseqüències de la cinquena onada.





En els últims dies, les comunitats autònomes estan apuntant en els seus informes diaris una baixada de la incidència.





A Catalunya la pressió hospitalària ha baixat mínimament, però des de Salut es creu que les UCIS tornaran a patir un repunt en els pròxims dies. Actualment són 560 els ingressats. En el cas de Galícia sumen més de 300 persones ingressades i 40 d'elles estan a l'UCI. És un cas semblant al de Catalunya, ja que els casos estan disminuint lleument, però la pressió hospitalària no ho fa. Aquestes dues són les comunitats que més preocupen del territori.

Cantàbria, País Basc, la Rioja o Balears també estan en risc i segueixen augmentant les hospitalitzacions.