El Grup Godó s'emporta quasi un 20% del total de la publicitat de la Generalitat

@CP





El Grup Godó torna a ser un dels grans beneficiats per la publicitat que li toca per part de la Generalitat. El conglomerat mediàtic és el que més publicitat institucional va rebre durant l'any 2020, gairebé un 20% deltotal que té per invertir l'administració catalana en campanyes destinades als mitjans de comunicació.





El departament d'Economia i d'Hisenda han publicat la Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional. El Grup Godó va ingressar 6.346.767 euros per contractes de publicitat, una xifra bastant alta si tenim en compte que en total es reparteixen un total de 32.243.347 euros. Això equival a un 19,09%.





Aquests nombres, en tants per cent, són molt semblants a què es va veure en 2019. La principal diferència radica que la Generalitat va invertir 4 milions menys llavors i el Grup Godó va rebre una quantitat molt similar a la de 2020.





TELEVISIÓ - 3,4 MILIONS D'EUROS PER A LA TELEVISIÓ DE CATALUNYA







La televisió pública catalana, amb TV3 com la més beneficiada, va rebre d'inversió un total de 3.478.189 euros en total durant el 2020. Per fer una comparació, Mediaset va rebre 234.098 euros i Atresmedia 130.853 euros que són les més properes.





PREMSA ESCRITA - 2,8 MILIONS D'EUROS ENTRE LA VANGUARDIA I MUNDO DEPORTIVO





El grup Godó rep el seu primer total de 2,8 milions d'euros. Ingressen de la Generalitat un total de 2.891.648 euros, dels quals 2.648.987 estan destinats directament a La Vanguardia. Mundo Deportivo tan sols va rebre 171.567 euros. En aquest cas, la comparació amb altres grans grups no genera molta diferència. Prensa Ibérica rebre 1.715.598 euros, una xifra molt més proper del que s'ha vist amb la televisió.





RÀDIO - 2,1 MILIONS D'EURO PER RAC1 I RAC105





A la ràdio també són els líders destacats. El Grup Godó va ingressar un total de 2.135.955 euros per Rac1 i Rac105. I, per darrere, se situen altres emissores com Catalunya Ràdio que ingressen poc menys de 600.000 euros en publicitat institucional.





INTERNET - 1,3 milions d'euros per GODÓ ONLINE







Finalment, a Internet, també s'emporten la part gran del pastís. Godó online ha rebut la quantitat d'1.303.059 euros durant el 2020. Amb menys ingressos se situa per darrere el diari Ara, amb 1.126.333 euros, sent aquesta la distància més petita pel que fa al lideratge del Grup Godó a les diferents disciplines.