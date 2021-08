Tres vaixells de rescat aconsegueixen salvar gairebé 400 persones a la Mediterrània Central

@EP





Els vaixells de rescat 'Ocean Viking', de SOS Méditerranée i el 'Sea-Watch 3' han pogut salvar gairebé 400 persones en les aigües de la Mediterrània central. Segons una de les embarcacions, els migrants estaven realitzant la travessia en un vaixell de fusta amb diverses cobertes.





Moltes persones estan emprenent el viatge des de la zona de Líbia i Tunísia per intentar arribar a la Unió Europea. Aquesta és una travessia perillosa i, de manera freqüent, les embarcacions amb les quals intenten arribar no són suficients per superar els problemes que existeixen en alta mar.





Segons les dades de l'ONU ja són 930 persones les que han mort a la Mediterrània central. Moltes de les organitzacions privades estan queixant-se que s'intercepten les embarcacions i es retornen al seu origen, cosa que posa encara en major risc a les persones que van en elles.





Les dades que facilita l'Organització Internacional per a les Migracions destaca que ja han estat 1.146 persones les que han perdut la vida al mar intentant arribar a la Unió Europea durant aquests primers mesos de 2021.