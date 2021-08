Les morts per covid en la cinquena onada baixen gràcies a la vacunació

@EP





L'augment de les morts a la cinquena onada s'està veient reflectit en els números que ofereixen de manera setmanal les comunitats autònomes. En l'últim mes han estat fins a un total de 224 morts.





Un altre dels indicar-vos que estan marcant aquest augment de la mortalitat a causa de virus és que no es veia una taxa de persones mortes tan alta des d'abril, quan se superaven fàcilment les 130 durant les setmanes. I, malgrat tot això, la mortalitat que s'està registrant és molt menor que la de les anteriors onades.





LES VACUNES SÓN EFECTIVES





La vacunació és una de les principals causes per les quals la mortalitat no ha arribat fins als límits de les primeres onades. Daniel López, un investigador del grup de Biologia Computacional i sistemes Complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), té clar que sense les vacunes tothom estaria tancat a casa. És cert que no protegeixen el 100% i, per tant, no són infal·libles, però han suposat una ajuda molt gran.





Ningú està lliure de contagiar per covid, ni per descomptat morir per aquesta malaltia. Per això, Dani López fa una crida a la gent jove que malgrat que només morin un 2%, molts dels contagiats en aquesta onada són persones menors de 40 anys.





LES HOSPITALITZACIONS PODEN ARRIBAR A EL PIC A LA CINQUENA ONADA





Les hospitalitzacions a causa del coronavirus pot estar a prop d'arribar al seu pic. Segons un estudi de la UPC, el pic s'assolirà a finals de la setmana que ve, tot i que els experts compten que les dades de persones mortes segueixin augmentant durant més temps per les persones que ja estan ingressades.