Els festivals Vida, Canet Rock i Cruïlla "van tenir un paper" en la transmissió del covid-19, segons Salut

Un mes després de la celebració dels tres polèmics festivals Vida, Canet Rock i Cruïlla, el Departament de Salut ha parlat. I ho ha fet amb dades i xifres en mà. D'aquesta manera, Salut ha pogut concloure que els assistents a aquests festivals de música en viu van tenir entre un 1,35 i un 2,6 més de possibilitats de contagiar-se amb covid respecte a la població que no hi va anar.





De les 49.570 persones estudiades, hi va haver 842 contagis més que el seu grup de control en els 14 dies posteriors a la celebració. Els contagis, però, varien en funció de cada certamen, indiquen des del Departament.





En el cas del Vida, el cribratge va ser el menys efectiu i l'increment de casos es va situar en el 2,4. Al Canet Rock, els testos d'antígens van impedir l'entrada de contagiats i el risc global es va fixar en l'1,8, mentre que el Cruïlla se situa en el que va tenir el risc més baix, l'1,5, amb el cribratge més ben valorat de tots tres. Així, en total es calcula que es van contagiar 2.279 persones.





L'anàlisi de les dades dels festivals-estudi s'ha fet seguint el procediment que ja es va impulsar per a les meses electorals de les eleccions del passatfebrer, comparant els assistents amb una població de control aparellada per edat, sexe, zona de residència i estat immunitari.





"ELS FESTIVALS VAN TENIR UN PAPER EN LA TRANSMISSIÓ DEL CORONAVIRUS"





La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha fet balanç de les dades i ha advertit que els festivals es van celebrar en un període de 10 dies de juliol, una circumstància que no en permet una "avaluació intermèdia". Alhora, també ha volgut precisar que l'experiència prèvia dels estudis pilot es va fer amb una variant "molt menys transmissible".





D'aquesta manera, Cabezas ha reconegut que els certàmens van tenir un "paper" en la transmissió del coronavirus, juntament amb "altres aspectes" que també hi han influït, com la variant Delta o el final de curs. "És complex d'explicar, però la realitat és complexa", ha precisat. En aquest sentit, però, ha volgut deixar clar que no es consideren esdeveniments "supertransmissors".





L’anàlisi també destaca que 271 assistents (un 0,45% sobre 49.570 estudiats) tenien un diagnòstic positiu en covid-19 en els 10 dies previs al festival, i van assistir-hi igualment.







CRUÏLLA: "EL RESULTAT SERIA PITJOR AL TRANSPORT PÚBLIC O ALS RESTAURANTS"





Amb la publicació aquest dimecres dels resultats, els festivals han tardat poc a respondre i dir la seva. En el cas del Cruïlla, que segons les dades de l'administració va ser on el cribratge va ser més efectiu, el seu director, Jordi Herreruela, ha considerat que es van "prevenir" contagis de la covid-19 "en més de 1.000 casos".





Herreruela ha valorat que "el resultat de la prevenció respecte a la propagació continua sent positiu" i, en aquesta línia, ha assegurat que si l'anàlisi es fes al transport públic o en restaurants, el resultat "seria bastant pitjor".





Festival Cruïlla/





Tot i això, el director també ha fet autocrítica i ha apuntat que fer un certamen d'aquestes característiques "sense que hi pugui haver cap error humà" és "molt complex". Al llarg dels tres dies que va durar el Cruïlla hi van assistir més de 50.000 persones de les quals 289 van donar positiu en covid-19 als tests d'antígens. Amb relació als tests, Herreruela ha apuntat que "hauria estat bastant millor fer-los a les farmàcies i no pas a l'entrada del recinte del festival".





VIDA: LA VARIANT DELTA ELS VA AGAFAR "PER SORPRESA"





Pel que fa al festival Vida, que el primer dia va acumular cues de més d'una hora per fer les proves d'antígens, ha reconegut que l'impacte de la nova variant els va agafar "per sorpresa", ja que el concert de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi "havia funcionat molt bé". Així ho ha explicat el seu director, Dani Poveda, que igual que el Cruïlla, ha considerat que fer els testos d'antígens a les farmàcies hauria "agilitzat" l'entrada al recinte.









Cues el primer dia del Vida /





No obstant, Poveda s'ha defensat en assegurar que "realment hem generat un espai amb molta gent i, al final, la incidència dins la pandèmia no ha estat significativa". Pel Festival Vida hi van passar 27.200 persones entre les nits de l'1, 2 i 3 de juliol i es van detectar 51 positius. Així mateix, el director ha destacat que aquests concerts en aquelles dates eren "un punt de mira" per l'opinió pública.







CANET ROCK: "ERA DIFÍCIL PREVEURE CONTAGIS ABANS DEL FESTIVAL"





Finalment, el Canet Rock també s'ha volgut sumar a les respostes per part dels festivals, i ha acceptat que a principis de juliol "era molt difícil preveure que l'índex de transmissió que van detectar els cribratges serien tan alts, ja que la variant delta en aquells moments era molt incipient".





La directora del Canet Rock, Gemma Recoder, ha defensat que l'edició del 2021 del festival, on es van detectar 152 positius asimptomàtics, va seguir "els protocols establerts" pel Departament de Salut i va dur a terme un dispositiu de cribratge contra la covid-19 que "va funcionar".







Però no tot va sortir tan bé, ja que com va informar Catalunyapress, al Canet Rock hi va haver molts errors que, com al Vida, van provocar llargues cues per fer els testos d'antígens. Amb tot, l'organització va decidir fa dues setmanes denunciar l'empresa encarregada de l'aplicació mòbil fallida i de l'equip humà que gestionava la part sanitària, AINA Group, per incompliment del contracte.





Cues al poliesportiu de Canet de Mar per fer els testos d'antígens /





Tal com ha pogut saber aquest diari, el Canet Rock no va poder fer servir l'app -que havia de recollir i comunicar la informació dels testos- després que aquesta fallés el dia anterior al festival Vida, i va haver d'improvisar un sistema alternatiu. A més, AINA Group només hauria proveït un 25% del personal compromès per dur a terme el cribratge. És per aquests motius que el festival va tirar endavant la interposició de la demanda.





CONTINUAR TREBALLANT

Tant el Vida, com el Canet Rock i el Cruïlla han apuntat que, malgrat les dades publicades per Salut, volen continuar treballant amb la Generalitat per coordinar nous plans de futur i assegurar, així, la subsistència de la cultura en el temps de pandèmia.