La inflació a Veneçuela deixa sense valor al bolívar sobirà

La inflació segueix sent un punt molt preocupant per a Veneçuela. Està completament desbocada i el Govern de Nicolás Maduro ha hagut d'anunciar que hi haurà una nova reconversió monetària. Serà la tercera en els últims 15 anys. Amb aquest canvi, el bolívar sobirà serà reemplaçat pel bolívar digital.





El valor que té actualment un milió de bolívars sobirans era irrisori. Tot just valien 20 cèntims d'euros. No obstant això, aquest no ha estat l'únic canvi de moneda que ha patit Veneçuela durant els últims anys. Fa tot just 3 anys, van haver de fer un altre canvi de moneda, el bolívar sobirà va entrar per substituir el bolívar fort. El canvi va ser que un bolívar sobirà serien 100.000 bolívars forts.





Però no és l'únic canvi, ja que en 2007 també van haver de fer una reconversió monetària. En aquest cas, el bolívar va donar pas al bolívar fort. Així que aquest bolívar fort va aguantar fins a 2018 i va ser substituït pel bolívar sobirà. I, aquest últim, en 2021 serà substituït pel bolívar digital. Amb tots aquests canvis un bolívar digital tindrà el mateix valor que cent bilions de bolívars.





El problema està en el fet que el Bolívar ha anat perdent força des de 1997. En aquell temps 500 bolívars equivalien a 1 dòlar, un canvi que feia que la moneda estigués molt bé de preu. Però a poc a poc aquest bolívar ha anat perdent tota la força que tenia i ara mateix la inflació ha fet que el preu aquest per terra. És a dir que qui encara tingués aquests bolívars ara ja no valen res.