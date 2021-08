Les aportacions als plans de pensions baixen un 94%

@EP





Els diners aportats als plans de pensions s'ha reduït dràsticament durant el primer semestre de 2021. Ha caigut un 94%, el que significa que tan sols s'han registrat unes captacions de 97 milions, 749 milions d'euros menys que durant el mateix període de l'any passat.





L'octubre de 2020, el Govern de Pedro Sánchez va aprovar que en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2021, la retallada fos evident. L'aportació màxima se situava en 2.000 €, descendint de manera considerable. A més d'afegir el dret a deducció en l'IRPF. Amb aquesta mesura, les dades que ha recollit Europa Press indiquen que el patrimoni en els plans de pensions van augmentar en 4,89%.





Aquest increment està xifrat en 3.786.000 d'euros, però només 79 milions arriben a través de captacions, així que el total restant es deu a un rendiment positiu de les carteres. En l'apartat de les captacions, l'import s'ha situat en 17.378.000 d'euros, un canvi molt important respecte al mateix període de l'any passat. La realitat d'això és que la crisi sanitària ha tingut molt a veure perquè hi hagi un increment tan gran.



"És molt difícil afirmar que l'excés d'aportacions als plans de pensions sobre el límit s'estigui invertint en els fons d'inversió. En l'últim any, els estalviadors espanyols estan invertint una gran quantitat de diners en fons i carteres, i potser part d'aquesta inversió tingui com a objectiu la jubilació, però no ho podem afirmar", ha assenyalat a Europa Press el director de Negoci de BBVA Asset Management, Luis Vadillo.







La veritat és que gran part dels espanyols fa una gran aportació a final d'any, així que no serà fins a finals de desembre quan es veurà l'efecte real que ha tingut la implantació d'aquests nous plans de pensions.





Des de Caixabank han assegurat que han notat com s'han incrementat les subscripcions i les aportacions durant l'últim semestre. No obstant això, les gestores s'han mostrat contràries a aquest límit de 2.000 € en els plans individuals, ja que creien que el més adequat era realitzar aquest canvi de manera progressiva i com s'ha realitzat.