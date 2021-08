Jubilar-se al cap de 63 anys comporta una gran penalització a l'hora de rebre la pensió

@EP





José Luis Escrivá ha volgut sortir al pas i raonar perquè està d'acord amb l'eliminació dels coeficients reductors a les llargues carreres. Actualment hi ha més de 700.000 persones jubilades que entren dins d'aquest grup, a més de totes aquelles que estan a punt de retirar-se.





Asjubi40 són l'organització més combativa en aquesta lluita de les penalitzacions a llargues carreres i han volgut respondre al ministre. Algunes de les persones que formen part del grup van arribar als 63 anys amb més de 46 anys cotitzats i van decidir que es jubilarien de forma anticipada. Des de l'organització s'estima que els costos no serien tan grans com els que realment estan presentant.





També s'assegura que aquest sistema no pot suposar una ruïna en cap cas, ja que hi ha molts funcionaris de les classes passives que s'estan jubilant amb 60 anys, sense cap penalització, i el sistema no s'està veient perjudicat.





Des del Banc d'Espanya s'ha realitzat un informe indicant la tendència de l'edat mitjana de jubilació dels treballadors des de 2011. En ell s'indica que gran part dels treballadors que es jubilen de manera anticipada voluntària tenen 42 anys de carrera i amb una base reguladora alta, de la mateixa manera que els que opten per la jubilació parcial. Això el que marca és que les aportacions són molt més grans, ja que els que es jubilen amb 65 ho fan amb una mica menys de 34 anys cotitzats.





Per tant, els que es jubilen anticipadament, però amb molts anys treballats veuran retallada la seva pensió en un 16% si es retiren al cap de 63 anys, un percentatge que pretenen fer créixer fins al 21% amb la nova reforma.





Des de la reforma de 2011 que hi va haver a Espanya, l'informe marca que la jubilació ha passat de 63,5 anys de mitjana fins als 64,7 que hi ha actualment. A més, molts dels treballadors que es jubilen ja han cotitzat 38 anys i sis mesos, de manera que ja estarien dins del que òptim per poder-se retirar.







En les dades del Ministeri de Seguretat Social es desprèn que gairebé 300.000 jubilats han cotitzat durant 44 anys, un nombre molt alt tenint en compte que el sistema registra un total d'1,3 milions de jubilats.