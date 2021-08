Les ràdios escolars augmenten fins a les 80 a Catalunya

@EP





Catalunya compta amb almenys 80 centres educatius que disposen d'una ràdio escolar perquè els seus alumnes treballin la llengua i la comunicació enfrontant-se als micròfons, segons xifres de la Conselleria d'Educació de la Generalitat.







Segons han explicat fonts del departament a Europa Press, des de 2005 s'ha produït un creixement "important" en el nombre de centres que compten amb una ràdio: el 2005 hi havia uns 15 centres que feien activitats radiofòniques, però a partir de la implantació de la sisena hora el 2006 es va arribar als 150, i quan va desaparèixer aquesta mesura es va baixar de nou als 50, augmentant lleugerament des de llavors.





Aquestes fonts han afegit que, pedagògicament, la ràdio "irromp com un aliat a l'aula per treballar sobretot la comunicació i la llengua, ja sigui escrita com oral, però també com a eina didàctica per treballar en qualsevol matèria o metodologia", i la Conselleria ofereix formació en línia per a aquesta temàtica.





L'Institut Barri Besòs de Barcelona disposa d'una ràdio des de fa més de dues dècades, i el seu actual director, Òscar Tàrrega, ha dit a Europa Press que creu que va ser un dels primers centres de Catalunya en disposar d'una i que en l'actualitat és un "element absolutament transversal" en el seu projecte educatiu.





"No hi ha ningú que pugui dir que no pot treballar els seus continguts o competències des de la ràdio. La fa servir des del professor de Castellà al de Català, el de Geografia, el d'Economia i el de Música", ha explicat Tàrrega.





El docent ha puntualitzat que l'èxit del projecte depèn que en cada moment hi hagi al centre algun docent hàbil amb la tècnica que requereixen els enregistraments, ja que de vegades hi ha una "barrera tecnològica" que fa que els professors més veterans no s'atreveixin a adaptar els seus ensenyaments al format.





A més, ha opinat que és millor que es pugui treballar en aquest format amb grups relativament petits - "no és el mateix fer un taller de ràdio amb 23 alumnes que amb 10".





ESCOLA DE PRIMÀRIA



A Girona, l'Escola Annexa - Joan Puigbert disposa d'una ràdio des de fa uns 20 anys, i el seu responsable actual, Dolors Llagostera, ha explicat a Europa Press que es va posar en marxa gràcies en part a una aportació econòmica de les famílies del centre.





En aquests anys l'escola ha anat evolucionant el projecte educatiu associat a la ràdio: inicialment els alumnes de sisè de Primària elaboraven un informatiu setmanal i el transmetien en directe per un sistema de megafonia --la resta de cursos havien d'escoltar-lo i fer alguna dinàmica posterior -.





"És un projecte viu, cada any valorem què ha funcionat, què no, i com ho evolucionem. A més és compartit, de manera que tota l'escola s'ho sent seu", ha destacat Llagostera, al punt que la ràdio va seguir funcionant durant el confinament de la pandèmia de Covid-19: les famílies que van poder gravar les seves parts des de casa.





La professora ha destacat: "Per al cicle superior d'educació primària, elaborar un guió és un treball de llengua molt potent i molt competencial; han de decidir moltes coses en grup i després el programa és un retorn real. Per als més petits, encara que els faci vergonya, és una activitat de llengua oral".