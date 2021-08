Com funciona la vacuna espanyola contra la covid?

@EP





La directora d'R+D d'Hipra ha explicat a Onda Cero com funciona la vacuna espanyola i quins avantatges té respecte a les que ja existeixen. En conèixer-se l'aprovació de l'Agència Espanyola de Medicaments han començat amb els assajos clínics.





QUAN ESTARÀ DISPONIBLE?





La vacuna espanyola ja ha aconseguit reclutar 30 voluntaris d'entre 18 i 39 anys, que no han estat vacunades i que no han superat el virus. La realitat ha superat a les seves previsions. En un primer moment van témer per no trobar persones que complissin totes aquestes característiques, però les sol·licituds s'han doblat les millors expectatives. Per a la segona de les fases, els voluntaris que podran presentar-se ja hauran pogut passar el coronavirus o estar vacunats, així que la por era molt menor.





Des de la vacuna espanyola afirmen que porten treballant molt de temps per poder tenir les dosis i que per 2022 s'haurien fabricat entre 600 i 900 milions de dosis i que esperen tenir l'autorització necessària per a la seva distribució a principis de l'any vinent.





QUÈ DIFERÈNCIES TÉ AMB LA RESTA DE VACUNES?







La vacuna espanyola, segons explica Torroella, té una proteïna molt purificada que fa que el nostre sistema immunitari la reconegui i generi anticossos. Les altres vacunes basades en l'ARN necessiten un procés per poder generar anticossos i donen la feina pràcticament feta, mentre que amb l'espanyola no.





Una altra de les diferències és la major facilitat de conservació que té la vacuna. Les vacunes existents han de mantenir-se en congeladors i l'espanyola es pot tenir en un frigorífic. Això és un aspecte molt important, ja que les infraestructures per transportar-la no són tan complicades i serà més fàcil que arribi a tothom.





¿LA VACUNA ESPANYOLA RESISTEIX A les NOVES CEPS?





En un primer moment la vacuna espanyola es va iniciar utilitzant el virus que va sortir de Wuhan, però a mesura que van avançar els ceps les han anat adaptant per estar preparats. Han fet algunes modificacions petites per adaptar la vacuna a les noves soques.





A més, una altra de les funcionalitats que té aquesta vacuna és que a causa de la seva composició pot ser una companya perfecta per poder posar la tercera dosi de les vacunes de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen.