Banyistes albiren dofins a la platja de El Prat

Un dofí / @EP





Segons ha informat a twitter El Prat al Dia, diversos dofins han visitat les platges d'aquest municipi de litoral barceloní aquest dilluns per sorpresa dels banyistes que no han dubtat a gravar les imatges.







@ElPratAlDia





No és la primera vegada que es veuen dofins davant la costa de El Prat, però no se solen acostar tant a la platja. Cal destacar que la platja de Ca l'Arana, situada al costat de la desembocadura del riu Llobregat, és una zona especial de protecció d'aus i és un hàbitat completament naturalitzat, amb basses, zones de vegetació d'aiguamoll salat i un espai dunar que s'ha recuperat els darrers anys.





El confinament de l'any passat ha propiciat un augment d'animals al Delta del Llobregat, tant en el nombre d'espècies com en la presència en espais on abans no arribaven.