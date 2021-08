Aquestes són les estacions de Rodalies afectades per les obres d'Adif a Tarragona

@EP





Rodalies de Catalunya ha anunciat un servei alternatiu per carretera en diversos dies de les pròximes setmanes per les obres que està executant Adif per a la implantació del tercer carril del corredor mediterrani al voltant de Tarragona.





En concret, la circulació es veurà afectada entre les 23 hores del 20 d'agost i les 9 hores del 21 d'agost i en el mateix horari de l'endemà entre Torrembarra i Reus i Torredembarra i Cambrils (Tarragona).





En els dos següents caps de setmana - 28 i 29 d'agost i 4 i 5 de setembre - es produiran talls entre les 23 hores i les 7 hores entre Torredembarra i Reus i entre Salou i Port Aventura.

D'altra banda, la circulació quedarà interrompuda entre el 27 d'agost i el 8 d'octubre entre Tarragona i Port Aventura.





També es tallarà totalment la circulació de trens entre Torredembarra i Cambrils entre el 10 de setembre i el 13 de setembre.