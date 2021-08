Les aerolínies mantenen "a l'aire" els ERTO dels pilots d'avió per estalviar-se costos

@EP





El 85% dels pilots a Espanya segueixen afectats per un ERTO, amb una reducció mitjana de la jornada del 40%, tot i que la immensa majoria ja volen gairebé el mateix nombre d'hores que abans de la pandèmia, segons denuncia el sindicat Sepla.





L'organització afirma que algunes aerolínies concentren les hores de vols en els dies que aixequen els expedients d'ocupació, i retornen els pilots a l'ERTO la resta de jornades per estalviar-se els costos de la Seguretat Social. "Es com si una empresa posés un treballador d'oficina en ERTO els caps de setmana, i pagués una nòmina per només 22 dies laborables al mes, tot i que el nombre d'hores treballades fos com en època normal", diu el secretari de Sepla, Javier Fernçandez-Picaso.





En aquest sentit, el sindicat diu que la majoria de pilots, especialment a l'estiu, han volat a nivells "molt similars" als d'abans de la pandèmia pel que fa a hores, però la xifra de dies treballs no ha evolucionat paral·lelament.





Per tant, la majoria de pilots han vist com creix la seva activitat de vol en una "molt major proporció" que la seva jornada laboral. En alguns casos, hi ha pilots amb una activitat propera al 90% a la del 2019 però amb una reducció de jornada de més del 30%. "Això permet a les aerolínies estalviar-se els costos fixos corresponents als dies en què s'està en ERTO, que assumeix la Seguretat Social a través del SEPE", diu Sepla.





"Crida l'atenció que s'utilitzi un ERTO suspensiu per fer, de facto, una reducció de jornada", lamenta el sindicat, que critica que la reincorporació al mercat laboral al sector de l'aviació no s'estigui fent al mateix ritme que la recuperació econòmica i empresarial.









QUINES SÓN LES AEROLINIES QUE DUEN A TERME AQUESTES PRÀCTIQUES?





Segons el sindicat, les aerolínies que mantenen a tots els seus pilots en ERTO per força major són Iberia, Iberia Express, Air Europa, Air Europa Express, Vueling, Air Nostrum, Wamos, Plus Ultra i Jet2. Norwegian està negociant amb Sepla un ERTO per causes productives pels 86 pilots que queden a la companyia després dels acomiadaments dels últims mesos. En total, doncs, uns 4.200 pilots en ERTO.





En canvi, aerolínies com Ryanair, easyJet o Eurowings han reincorporat tots els seus pilots, més de 800, que han recuperat les seves jornades ordinàries tot i tenir una activitat un xic menor que la d'abans de la pandèmia, explica Sepla.