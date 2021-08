G-7 d'urgència: 200 milions de la UE per al poble afganès mentre que EUA es retira el 31 d'agost

@WhiteHouse





Els socis del G7 s'han reunit aquest dimarts "d'urgència" en una reunió telemàtica a petició del primer ministre britànic, Boris Johnson, com a representant de la presidència actual per "debatre urgentment la situació a l'Afganistan i coordinar l'actuació internacional"





La cimera s'ha celebrat al llarg de la tarda de dimarts i en ella la Unió Europea ha proposat quadruplicar l'ajuda humanitària destinada a poble afganès. Aquests diners sortiran del pressupost de la UE, segons ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que, després de la reunió, ha comparegut en roda de premsa al costat del president del Consell Europeu, Charles Michel.





"La Comissió vol quadruplicar l'ajuda que surt del pressupost de la UE. Originalment ens plantegem 50 milions per 2021 i ara volem que superi els 200 milions", ha dit Von der Leyen.





A més, els països del G7 - els Estats Units, Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, Canadà i el Japó- han acordat exigir als talibans un "pas segur" per a aquelles persones que vulguin abandonar l'Afganistan més enllà del 31 d'agost, la data en la qual les tropes dels Estats Units preveuen sortir de país.





JONSHON VOL QUE ELS EUA ES QUEDIN A L'AFGANISTAN





Johnson, per la seva banda, ha demanat al president dels Estats Units, Joe Biden, mantenir les tropes a l'aeroport de Kabul més enllà del 31 d'agost. Una cosa que de moment sembla complicat, ja que Biden ha declarat que es vol cenyir al calendari establert. Els talibans ja han advertit que si els Estats Units es queda "hi haurà conseqüències".





Així mateix, Johnson ha instat a la resta de líders del G7 buscar solucions a "llarg termini" per afavorir l'estabilitat i el compliment dels drets humans al país del Pròxim Orient i a debatre l'arribada dels refugiats després de la crisi humanitària que viu el país.





"La nostra principal prioritat és completar l'evacuació dels nostres ciutadans i dels afganesos que ens han ajudat els últims 20 anys. No obstant això, en mirar cap a la següent fase, és vital que ens unim com a comunitat internacional i acordem una estratègia conjunta per al llarg termini", ha dit Johnson.





El primer ministre britànic ha subratllat, d'altra banda, la necessitat de crear rutes "legals i segures" per reubicar els afganesos que han pogut fugir de país.