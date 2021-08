L'Estat Islàmic reivindica la seva autoria en l'atemptat de Kabul

@EP





Segons apunten mitjans internacionals com Sky News, Estat Islàmic ha afirmat al seu compte de Telegram que està darrere de les dues explosions i els trets efectuats avui a l'aeroport de Kabul.





El general Kenneth F.Mckenz, en la roda de premsa des del Pentàgon, ha dit que se sospitava de l'ISIS -K però ha estat finalment Estat Islàmic qui l'ha reivindicat.





QUÈ ÉS EL ISIS-K?





L'Estat Islàmic de Khorasan, també conegut com IS-K o ISIS-K, és una branca autoproclamada de el grup terrorista que va sorgir per primera vegada a Síria i l'Iraq. Segons informa el Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals (CSIS), el grup va ser fundat fa tres anys ia dia d'avui encara segueix actiu. Si bé els afiliats comparteixen una ideologia i tàctiques, la profunditat de la seva relació pel que fa a l'Estat Islàmic i el seu comandament mai s'ha establert per complet.









Funcionaris d'intel·ligència nord-americans han apuntat a la CNN que entre els membres de ISIS-K hi ha "un petit nombre de jihadistes veterans de Síria i altres combatents terroristes estrangers". Igualment, han explicat que els Estats Units havia identificat entre 10 i 15 dels seus principals operatius a l'Afganistan.