Un estudi descobreix que les nous podrien allargar la vida de les persones

Un estudi realitzat per investigadors de l'Escola de Salut Pública TH Chan, de la Universitat de Harvard (Estats Units) ha demostrat que un major consum de nous, tant en quantitat com en freqüència, està associat a un menor risc de mort i a un augment de l'esperança de vida entre els adults grans, segons publiquen a la revista 'Nutrients'.





"El que hem après d'aquest estudi és que fins i tot uns pocs grapats de nous a la setmana poden ajudar a promoure la longevitat, especialment entre aquells la qualitat de la dieta no és gran per començar. Es tracta d'un consell pràctic que pot ser factible per a un gran nombre de persones que busquen millorar la seva salut, que és el més important per a molta gent", ressalta Yanping Li, investigador científic principal del Departament de Nutrició de l'Escola de salut Pública TH Chan de Harvard, i investigador principal d'aquesta recerca .





Aquest estudi, recolzat per la Comissió de la Nou de Califòrnia, va descobrir que cinc o més porcions de nous a la setmana (una porció = 30 grams) poden proporcionar el benefici més gran per al risc de mortalitat i l'esperança de vida. Trenta grams de nous són una font de nutrients importants per a una salut òptima, incloent-hi proteïnes (4g), fibra (2g), una bona font de magnesi (45mg) i una excel·lent font de l'essencial omega-3 ALA (2,5 g).





El consum de cinc o més racions a la setmana es va associar amb un risc de mort (per qualsevol causa) un 14% menor, un 25% menys de risc de morir per malalties cardiovasculars i un guany d'aproximadament 1,3 anys d'esperança de vida, en comparació amb els que no consumien nous.





Consumir nous de dues a quatre vegades per setmana també podria tenir els seus beneficis, ja que l'estudi va descobrir un 13% menys de risc de mort en general, un 14% menys de risc de morir per malalties cardiovasculars i un guany d'aproximadament un any de vida, en comparació amb els que no consumien nous.





Curiosament, fins i tot entre les persones amb una dieta subòptima, mesura per un índex validat basat en aliments i nutrients que prediuen el risc de malalties cròniques, només un augment de mitjana porció al dia en el consum de nous es va associar amb beneficis, incloent-hi menys risc de mort i un 26% menys de risc de mort per malalties cardiovasculars, específicament.





Per a aquest estudi, els investigadors van examinar les dades de 67.014 dones del Nurses 'Health Study amb una edat mitjana de 63,6 anys i de 26.326 homes del Health Professionals Follow-up Study amb una edat de 63,3 anys el 1986 (el primer cicle de recollida de dades sobre el consum de nous en les dues cohorts).





Els participants estaven relativament sans quan es van unir als estudis (per exemple, lliures de càncer, malalties cardíaques i accidents cerebrovasculars) i van ser seguits durant uns 20 anys (1998-2018).





Es va avaluar la ingesta dietètica cada 4 anys, en la qual els participants van informar sobre la seva ingesta dietètica general -incloent la freqüència amb què consumien nous, altres fruits secs i cacauets-, així com factors d'estil de vida com l'exercici i l'hàbit de fumar. A partir d'aquestes dades, els investigadors van poder identificar associacions entre el consum de nous a diferents nivells i diferents indicadors de salut relacionats amb la longevitat.





En tractar-se d'un estudi observacional prospectiu, aquests resultats no demostren l'existència d'una relació causa-efecte, però sí aporten llum sobre la manera en què les nous poden contribuir a un estil de vida saludable en general que fomenti la longevitat.





Els participants que consumien grans quantitats de nous tendien a ser més actius físicament, tenir una dieta més sana, consumir menys alcohol i prendre multivitamines. Tots aquests factors podrien influir en l'esperança de vida; però, els investigadors van ajustar aquests aspectes en la seva anàlisi.