Denuncien que no hi ha causes "econòmiques, tècniques, organitzatives ni productives" per l'ERO al Banc Sabadell

Banc Sabadell @ep





UGT sosté que no concorren "causes econòmiques, ni tècniques, ni organitzatives, ni productives" que justifiquin l'aplicació de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) plantejat per la direcció de Banc Sabadell aquest passat dilluns.





Aquest dilluns passat, l'entitat presidida per Josep Oliu va plantejar als sindicats un ERO, que inclourà mecanismes de prejubilació, baixes incentivades i un pla de recol·locació social, si bé no va aclarir l'afectació del mateix.





Està previst que aquest dijous, 2 de setembre, la direcció traslladi a la representació dels treballadors el calendari previst i el nombre d'empleats que estarien afectats per aquesta mesura.





A més, el procés també contemplarà mesures de mobilitat geogràfica i modificació substancial de les condicions de treball, segons assenyala UGT.





No obstant això, des del sindicat no consideren que hi hagi causes per justificar l'aplicació de l'ERO i afirmen que la plantilla està "desbordada" per la "sobrecàrrega" de treball. "La digitalització no és 100% real i els nostres clients segueixen demanant els nostres serveis de forma presencial", ha subratllat.





Davant d'aquesta situació, UGT es compromet a vetllar per unes condicions "dignes", incloent la voluntarietat, per als que surtin de l'entitat, i per les condicions laborals dels que romanguin a l'empresa.





Per això, apel·la a la resta de forces sindicals "per actuar sota la premissa de la unitat sindical", cosa que considera "clau" en la negociació que s'ha realitzat en altres empreses de el sector, i a el suport de la plantilla.