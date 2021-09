La R11 i la RG1 registren afectacions per les reparacions després del descarrilament de dimarts

@EP





Les línies R11 i RG1 registren afectacions aquest dimecres a causa de les tasques de reparació que estan duent a terme tècnics d'Adif al tram Girona-Caldes després del descarrilament d'un tren de mercaderies el dimarts de matinada, han informat fonts de Renfe.





Entre l'Hospitalet (Barcelona) i Caldes, el servei de la RG1 es realitza en tren a via única, mentre que entre Caldes i Portbou (Girona) i viceversa es presta un servei alternatiu per carretera.





A la R11, hi ha un tren per hora i sentit en el tram afectat, amb un increment del temps de viatge d'uns 20 minuts, amb circulació també en via única.





En hora punta els clients que viatgin en Mitja Distància faran el recorregut Figueres-Girona en tren, i des d'allà se'ls dirigirà als serveis d'Alta Velocitat fins a Barcelona; qui vagin a estacions intermèdies podran fer-ho en els trens regionals.





Renfe ha alertat que al llarg del matí d'aquest dimecres és possible que es donin alteracions en el servei previst, per la "dificultat" de quadrar la logística de distribució de material i els horaris de el personal.





Com ja va fer dimarts, aquest dimecres destinarà personal de comunicació i atenció a client a les principals estacions de les línies per actualitzar la informació, també disponible en els seus canals de comunicació.