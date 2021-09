La consellera Cervera anuncia a la Fundació Rubricatus del Prat que part dels fons europeus aniran a persones amb discapacitat

Fotografia de la visita de la comissió de treball de la Generalitat al Prat/ @dincat





Aquest dimecres la consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera, s'ha apropat fins el Prat per conèixer i agrair la gran tasca de la Fundació Rubricatus del Prat en suport de les persones amb discapacitat intel·lectual.







La Fundació Rubricatus és una organització sense ànim de lucre ubicada a El Prat de Llobregat. Engloba Tesiprat Serveis (CET) i un Centre Ocupacional.







La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha anunciat que una partida dels fons europeus que rebrà el Govern es destinarà a actuacions per promoure la vida independent de les persones amb discapacitat. Cervera ho ha explicat en el marc d’una visita a la Fundació Rubricatus, on s’ha reunit també amb una representació de Dincat.





La titular de Drets Socials ha destacat que un total de 59M€ dels fons europeus es destinaran a noves tecnologies al servei de l’atenció a les persones amb dependència o discapacitat. “Per fomentar la vida independent i el manteniment en el domicili el major temps possible és indispensable la implementació d’innovacions i solucions tecnològiques que impliquin la modernització de l’atenció domiciliària i facilitin la vida independent de les persones amb discapacitat, com ara elements de domòtica, telemedicina, etc.”, ha remarcat.





D’altra banda, Cervera ha recordat que, en l’àmbit de la discapacitat, els fons europeus també revertiran en la modernització de les administracions, en la creació de nous espais residencials de llarga durada amb un disseny pensat per a les persones que atenen, així com en obres que millorin l’accessibilitat en equipaments, tant per a ens locals com per a d’altres modalitats.





Durant l’atenció als mitjans de comunicació, la consellera ha destacat que a Catalunya hi ha 616.000 persones amb discapacitat “a qui cal garantir tots els drets i la plena inclusió en tots els àmbits”. “És per això que hem assumit el compromís de continuar els treballs i culminar la signatura del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat”, ha reblat. En aquest sentit, la consellera s’ha compromès a reprendre els treballs amb el sector i “analitzar plegats com continuem aquesta tasca. Ha de ser un treball conjunt i de consens perquè es tracta d’una eina de país”.





L’objectiu del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat és crear una eina que adapti els principis de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de l'ONU de l’any 2006. Segons Cervera, “hem de fer que el nostre marc legal i la dotació pressupostària s’adapti a aquesta convenció i garantir per llei els drets de les persones amb discapacitat”.





La titular de Drets Socials ha fet aquestes declaracions en el marc d’una visita a la Fundació Rubricatus del Prat de Llobregat. Aquesta entitat promou la inclusió social de les persones amb discapacitat mitjançant la creació de llocs de treball, la inserció laboral i la prestació de serveis de teràpia ocupacional, entre d’altres.





En el decurs de la visita, Cervera s’ha reunit també amb el president de Dincat, Manel Palou, i altres representants de l’entitat. Per part del Departament, han participat en la reunió de treball la secretària d’Afers Socials i Famílies, Anna Figueras; la directora general d’Acció Cívica i Comunitària, Cesca Domènech, i la directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Barcelona, Lluïsa Nicolau.