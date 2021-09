CCOO qualifica l'ERO del Banc Sabadell d ' "un insult a tota la plantilla"

Banc Sabadell @ep





Aquest dijous ha tingut lloc la primera reunió del període previ de la negociació de la ERO anunciat pel Banc Sabadell, on la direcció ha anunciat que té la intenció d'acomiadar 1.900 persones de Banc (no filials).





Al conèixer la notícia, Comissions Obreres (CCOO) ha emès un comunicat on ha advertit que la xifra "és desproporcionada, irreal i un insult a tota plantilla".





"Plantejar un ERO sense buscar prèviament alternatives i sense que amb prou feines hagin acabat les vacances, és una mostra del poc respecte que sembla tenir el banc, no només cap als seus representants legals, sinó cap a la seva plantilla que porta anys treballant i sacrificant-se per tirar endavant Banc Sabadell ", denuncien en un comunicat.







El Banc addueix causes estructurals i que necessita reduir costos per generar més beneficis. Des de CCOO s'han posat en contacte amb la direcció del banc preguntant per les mesures que pensen aplicar i els han respost que els facin una proposta. "Doncs aquí va la nostra proposta: AQUÍ NO SOBRA NINGÚ", responen contundentment des del sindicat.





CCOO ha reclamat al Banc l'informe complet que hauria de justificar aquest ERO, "ja que no veiem quins són els motius que esgrimeix el Banc per justificar-ho. Quan tinguem aquest informe, el nostre Gabinet Econòmic farà un estudi exhaustiu per demostrar, si fos el cas , que els arguments del Banc no tenen cap fonament ", expliquen.





Des de CCOO segueixen pensant que no hi ha motius per emprendre un procés d'aquestes característiques, "sobretot quan, fruit d'un acord, s'ha reduït la plantilla en 1800 persones amb prejubilacions i jubilacions anticipades i s'han realitzat contractacions durant el 2021. Que apareguin ara amb un nou procés de reestructuració és, per a CCOO, símptoma de la mala gestió d'aquesta direcció ".