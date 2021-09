La UE estudia l'activació d'un exèrcit comú per fer "intervencions ràpides"

@EP







La Unió Europea estudia l'activació d'un exèrcit comú per fer "intervencions ràpides" en crisis com la d'Afganistan. Els ministres de defensa de la UE s'han reunit aquest dijous a Kranj, a Eslovènia, per discutir la posada en marxa d'una força armada pròpia amb 5.000 soldats, tal com proposa Brussel·les.





"Hem de reforçar les nostres capacitats per poder actuar per nosaltres mateixos i no dependre d'altres", ha avisat el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. L'Alt Representant de la UE ha admès que en la trobada d'aquest dijous els ministres no han mostrat un suport "unànime" a la creació de l'exèrcit, però confia que hi donin el vistiplau de cara a novembre perquè es pugui desplegar en els pròxims anys.





"Gairebé tots els estats membre tenen clar que hem de reforçar la nostra capacitat per poder actuar amb autonomia quan i on faci falta", ha dit Borrell per remarcar que hi ha un ampli consens entre els estats membre de la UE al respecte.





Els 5.000 soldats els haurien de cedir els estats membres. De fet, ja existeix un mecanisme a la UE que permet fer-ho, però fins ara no s'ha activat mai. "Tenim els exèrcits i els recursos, el problema és la voluntat per mobilitzar-los i la coordinació entre nosaltres", ha reconegut Borrell.

Segons Matej Tonin, ministre d'exteriors eslovè, que també presidia la reunió, alguns dels seus homòlegs reticents a enviar tropes a l'exterior de forma conjunta han canviat d'idea després de la problemàtica evacuació a l'Afganistan.







MISSIONS PUNTUALS





Les converses continuaran en els pròxims mesos, però d'entrada la intenció és que el batalló sigui "una força d'intervenció ràpida" per actuar en crisis i emergències puntuals. Per exemple, que sigui capaç de crear un perímetre de seguretat en un aeroport, com van fer l'exèrcit dels Estats Units a Kabul. Fonts diplomàtiques apunten que el nou exèrcit es podria finançar, en part, amb el Fons Europeu de Pau.