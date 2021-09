Yolanda Díaz juga a amagar-se de Podem: Per què no vol que la relacionin amb els morats?

Yolanda Díaz @ep





"Tot Espanya sap que no estic en aquestes". Així de contundent ha respost Yolanda Díaz després de ser preguntada sobre si encapçalaria la propera candidatura d'Unides Podem a les generals en una entrevista a Ràdio Euskadi. "Sóc una dona bastant decidida i quan cregui que hagi de fer aquesta reflexió, a part de als meus companys i companyes de Unides Podem, la gent que amb tant afecte vol que em presenti a les eleccions, l'hi diré a ells i serà la decisió d'ells. Però, singularment, ho faré davant els mitjans de comunicació ", ha dit la viceministra segona i ministra de Treball.





Ja han passat uns mesos des que Pablo Iglesias va anunciar que abandonava la política activa i va designar de manera rotunda a la seva successora, afirmant que deixava a un gran equip "liderat per Yolanda Díaz". "Pot ser la pròxima presidenta de Govern", va sentenciar Iglesias al maig. I no és l'únic, després de la marxa del fundador de la formació, l'equip de dones que s'ha quedat al front no es planteja liderar cap candidatura a les generals, i no paren de llançar flors a Díaz perquè, per fi, accepti .





"Yolanda és la nostra candidata i és una companya estimada per nosaltres. Porto treballant amb ella en el grup des que vam entrar el 2015. És la nostra aposta, totes compartim que té una capacitat de construir un bloc majoritari, té moltes opcions de disputar la majoria al PSOE. Nosaltres no renunciem a guanyar, volem ser la força majoritària. Som conscients que hi ha moltes coses que només es van faran quan Podem sigui la primera força ", va afirmar Ione Belarra, l'actual secretària general de Podem, en una entrevista al Huffington Post.





Però Yolanda Díaz, com ja s'ha dit, no està "en aquestes" coses. La ministra de Treball, de moment, només milita al Partit Comunista d'Espanya (PCE), i sembla que es resisteix al fet que la relacionen directament amb Unides Podem. Díaz té un estil diferent i allunyat del què en el seu dia va dissenyar Pablo Iglesias i que ha recollit Ione Belarra. Al discurs de la gallega no existeixen "castes" ni grans enemics als quals assenyalar, i la imatge que ofereix és d'estar concentrada en la lluita dels drets dels treballadors. No és una política que generi massa titulars, però dóna sensació de solidesa.





D'altra banda, ha tingut certa habilitat per saber centralitzar, sense fer soroll, els majors triomfs d'aquest Govern en la seva persona: la pujada del SMI, els acords que han permès els ERTE i tot el que estigui relacionat amb el diàleg social. Díaz ha sabut gestionar les reunions entre Govern i agents socials, i gairebé sempre ha sortit amb acords. Per això està entre els ministres més ben valorats, al costat de Calviño i Robles.





Els que no apareixen en el rànquing de ministres més ben valorats són els seus companys de Unides Podem. De fet, Castells i Montero són els membres de l'Executiu menys apreciats segons el CIS. I segurament aquesta sigui la clau per la qual Yolanda Díaz no dirà que liderarà la propera candidatura d'Unides Podem - tingui o no previst fer-ho-: no vol que la seva imatge pateixi el desgast que ha patit, per exemple, la d'Irene Montero , que està totalment invalidada per presentar-se a unes eleccions. Podria fer-ho, però seria la crònica d'una mort, electoral, anunciada.





En aquest sentit, tampoc no està clar que Díaz vagi a liderar mai una candidatura sota la marca de Unides Podem ja que, d'una manera o altra, sempre ha deixat clar que no se sent d'aquesta formació. I a més, si liderés als morats deixaria de ser una líder per a tota l'esquerra, quan possiblement el que busqui Díaz si és candidata per a les properes eleccions sigui integrar també a el partit d'Errejón sota una nova marca política. Seria la millor manera de lligar-li les mans a Más País, que no anirien en coalició amb Podem però sí que podrien acceptar ficar-se en una macrocoal·lició d'esquerres sota el paraigua de Yolanda Díaz.





"La democràcia és un país en el qual garantim els drets humans i propiciem vides dignes per a la gent. Aquí si que estic. Vaig a treballar, i no va tant de partits, ni va de noms, no va de Yolanda Díaz, va de la gent ", sentencia Díaz en una entrevista.