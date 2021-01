Serà Yolanda Díaz la pròxima líder de Podem? Les claus de l'èxit de la ministra de Treball

Yolanda Díaz ha estat, successivament, la ministra més popular de Unides Podem des que es va formar el Govern de coalició. En l'últim baròmetre del CIS publicat aquest dijous, la titular de la cartera de Treball s'ha situat com la tercera persona més ben valorada de l'Executiu - empatant amb el ja exministre Salvador Illa -, només per darrere de Margarita Robles, que ha obtingut un 5,1 i Nadia Calviño, amb un 5.





Yolanda Díaz (EP)





El nom de Yolanda Díaz ja sona en els mitjans de comunicació per ser l'aspirant a treure-li el tron de Podem a Pablo Iglesias. Ahir, en una entrevista a RTVE, van preguntar a Irene Montero si la política gallega havia de ser la propera candidata d'Unides Podem a les eleccions generals. La ministra d'Igualtat va eludir contestar aquesta pregunta, afirmant que aquesta és una qüestió que "ha de decidir" el "conjunt de l'espai" polític del partit.





"Però ja que em pregunta penso no només que és una de les ministres més ben valorades, sinó que és la persona que per tercera vegada ha aconseguit en el marc social una pròrroga dels ERTO", va assenyalar Montero. I aquest no és l'únic èxit de la gallega com a ministra: també va aconseguir emportar-se el mèrit d'haver aconseguit un pacte entre els agents socials per pujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 950 euros.





I mentre Díaz segueix apuntant-se èxits, els seus companys cada vegada tenen menys acceptació entre l'opinió pública. Pablo Iglesias i Irene Montero han estat els membres pitjor valorats del Govern central en la recent enquesta publicada de el CIS, obtenint tots dos una puntuació de 3,3. Per contra Yolanda Díaz, encara que no hagi aprovat, ha obtingut la mateixa puntuació que Salvador Illa, un nom que quan es va confirmar com a candidat per a les eleccions catalanes va alterar totalment les enquestes situant a el PSC com un dels possibles guanyadors dels comicis. La popularitat de el ministre de Sanitat va provocar el que es coneix com 'l'efecte Illa'. Podria existir l''efecte Díaz' si Pablo Iglesias fa un pas al costat?





La ministra de Treball està més ben valorada pels militants socialistes, i obté fins i tot millor valoració que Pablo Iglesias i Irene Montero entre els votants d'Unides Podem, amb una nota de 7,2 punts davant el 6,1 i el 5,7 que els seus electors donen a el vicepresident ia la exportaveu de Podem. Però no és l'única, i és que fins i tot el líder d'Esquerra Unida (IU), Alberto Garzón, ha aconseguit treure millor nota que Iglesias i Montero, concretament un 6,2.





Pablo Iglesias ja porta molts anys a el front de Podem, una organització on, suposadament, havia d'haver un canvi de lideratge cada vuit anys. Iglesias va modificar aquest reglament per poder seguir més temps al front del partit, però fins a un màxim de dotze anys. Quan acabi aquesta legislatura, el secretari general de la formació morada no podrà seguir tenint la mateixa posició, encara que sempre pot tornar a adaptar les normes per no perdre el poder, una opció no descartable que el dirigent ja ha contemplat i que aplicarà, "si compta amb el suport de les bases".





En principi, Irene Montero sonava com el nom més fort per succeir Iglesias, però tal com es pot veure al CIS, cau pitjor entre els votants de Podem que el seu marit, pel que no és la millor opció per a un relleu que pugui fer al partit més competent en unes eleccions. Serà la direcció de Podem prou flexible per acceptar la fi de l''era Iglesias'?