La tornada a les classes es realitzarà amb les mateixes pautes sanitàries que les del curs 20/21

@EP





El tercer curs escolar en un context de pandèmia arrenca aquesta setmana a tot Espanya, amb el 39,4% dels joves majors de 12 anys vacunats amb pauta completa contra la COVID i pràcticament el 100% dels professors, així com les mateixes mesures sanitàries per evitar contagis del curs anterior.





Els petits tornen a les aules per iniciar un nou curs tot i que encara no han pogut ser vacunats. L'estudi de les vacunes en els més joves de la societat segueix en curs i, per això, les dosis dels més petits (menors de 12 anys) no s'han aplicat. Això sí, el 74% les persones d'entre 12 i 19 anys tenen la primera dosi de la vacuna administrada.





Durant el curs anterior, les comunitats van haver de contractar més de 39.000 docents per intentar doblar els grups i que ningú hagués d'atendre a més de 20 persones per aula. Per això, des dels sindicats demanen que aquest esforç es segueixi realitzant i que la presencialitat del nou curs es faci de la manera més segura possible. Gràcies a això es podrà mantenir el nombre total d'alumnes per classe a 20 que, a més, suposa una millora en l'ensenyament.







Per a aquest curs escolar, les mesures sanitàries tornaran a ser les mateixes que les que es van establir l'any passat. La presencialitat serà l'objectiu principal en totes les etapes, la mascareta continuarà sent obligatòria a partir dels 6 anys, la distància interpersonal haurà de ser de 1,5 metres i pot flexibilitzar-se a 1,2 metres en escenaris de baixa incidència, i s'establiran grups de convivència estable.





Sota aquest context, la comunitat que abans obrirà les aules aquest curs 2021-2022 serà la Rioja, en concret, el dilluns 6 de setembre per a totes les etapes, des d'Infantil, a Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional.





La gran majoria de comunitats autònomes té previst iniciar l'activitat lectiva a la setmana del 6 al 10 de setembre. És el cas de la Comunitat de Madrid, que arrencarà el curs el 7 de setembre en Infantil i Primària, i un dia després començaran les classes els alumnes de Secundària, Batxillerat i FP. Similars dates tenen a Cantàbria: 7 de setembre Infantil i Primària, i el dia 8 els de l'ESO, Batxillerat i FP.





Només una regió ha establert la 'tornada a l'escola' a partir de la tercera setmana de setembre: Catalunya. En aquesta comunitat, tots els alumnes tornaran a classe el dia 13, dilluns, menys els de FP Superior, que començaran el 20.





En el cas de les activitats extraescolars el protocol continuarà sent el mateix que existia l'any passat. La realització d'aquestes activitats s'ha de fer amb el mateix grup bombolla per intentar evitar un major nombre de contagis.