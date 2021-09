"Barcelona 24h", un divertit musical sobre alguns joves de la Barcelona actual

No sé si s'hauran vostès adonat d'això, però el panorama teatral barceloní està canviant a marxes forçades. La inveterada tendència a fer un teatre transcendental ha donat pas des de fa algun temps a gèneres més lleugers i l'obsessió pel "vers", és a dir, pel teatre parlat, cedeix cada vegada més espai i locals als espectacles de caràcter musical. De les produccions musicals autòctones en català, en què va ser principal protagonista el grup "Dagoll Dagom", hem passat a altres capaços de triomfar entre tot tipus de públics i en aquest sentit el quefer durant més de quaranta anys de La Cubana ha estat excepcional. Més recentment hem constatat que també aquí es podien produir musicals com "La gàbia de les boges" i per aquesta nova temporada ens esperen altres novetats interessants que, si no aconsegueixen arrabassar la primacia de Madrid en aquest tipus d'espectacles, sí que poden aconseguir un digníssim equilibri.





S'està produint alhora un altre fenomen paral·lel com és el de l'emergència dels musicals de petit format, aquells que no tenen l'espectacularitat de les grans produccions per moltes raons, des de la manca d'espais adequats a, la més comuna, la insuficiència de recursos. Doncs bé, és en aquest tipus de musicals on es demostra la categoria dels professionals que hi intervenen i l'esforç que desenvolupen les companyies i sales de teatre amb parvos elements humans i escenogràfics. Des d'aquestes mateixes pàgines ens hem referit reiteradament a alguns espectacles dignes d'interès com el que ara mateix ens ocupa.







El teatre Aquitània reposa amb honors de reestrena preferent un musical que té tots els mereixements per tornar a la cartellera: "Barcelona 24 h". Pau Barbarà Mir és l'autor del text i música que interpreten Jaume Casals, Anna Piqué, Alex Sanz i Mireia Òrrit, tots ells dirigits per Marc Flynn en la dramatúrgia i Didac Flores en la música. La peça bascula en to a quatre únics personatges fàcilment reconeixibles entre certs sectors juvenils -no tots- de la ciutat comtal contemporània: una fotògrafa que ha trencat amb la seva parella i coincideix a l'Apolo amb un noi romàntic obsessionat amb l'obra cinematogràfica d'Hugh Grant , una pija de Sarrià que decideix independitzar-se i buscar pis per sota de la Diagonal i un noi ambiciós - "sènior trainer manager" o alguna cosa semblant- que només pensa en el treball i únicament ho interromp per comprar un Kinder Bueno a la botiga de conveniència d'un pakistanès que està situada als baixos de la seva oficina. És a dir, no és musical sobre desheretats de la fortuna, sinó per nois més o menys "bé". Dit això, la trobada d'aquests personatges dóna lloc a situacions propícies a l'inevitable enfrontament entre les seves personalitats, ja que cadascú és tributari dels seus propis prejudicis i esquemes mentals. Barbarà el tracta d'una manera divertida que permet en tot cas remetre amb naturalitat situacions i sentiments a l'expressió canora dels intèrprets.





L'ambientació és summament austera i està constituïda per un piano elèctric que s'oculta després de les prestatgeries d'aliments i begudes de comerç 24 hores i uns taulells desplaçables sobre rodes que creen el context adequat a cada escena. Hi ha també algun element audiovisual que apareix puntualment. Tot es fia, per tant, a l'actuació dels intèrprets que canten amb veus agradables i es mouen amb molta agilitat, ja que Flynn ha imposat a aquesta comèdia un ritme frenètic.





"Barcelona 24 h" és un espectacle alegre, desinhibit i divertit que només està en cartellera de l'Aquitània els dissabtes (20.20 h) i diumenges (19.00 h).