Puigdemont lamenta una manca de capacitat decisòria de la Generalitat en l'ampliació de l'Aeroport

@EP





L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha lamentat la suspensió de la inversió per ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat anunciada aquest dimecres a la ministra aquell Sánchez i ha lamentat que hi ha manca de capacitat de la Generalitat per prendre decisions com la de modificar aquesta infraestructura.





En un tuit recollit per CatalunyaPress, també ha subratllat que el canvi de nom de l'Aeroport -que va passar a anomenar-se Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat- es va decidir "de manera unilateral, tampoc tenia el suport de la Generalitat i bé que ho han mantingut" .

"Una vegada i una decisió confirmen quin és el problema real: la dependència d'un Estat i que les decisions que ens afecten no depenen de nosaltres", ha criticat.