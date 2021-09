Mijoler demana a JxCat i ERC que expliquin "clarament" la seva posició vers a l'aeroport

@Twitter





L'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, ha celebrat tímidament la retirada de l'ampliació de l'aeroport del Prat. "S'ha imposat el sentit comú", ha afirmat Mijoler en una compareixença d'urgència aquest dimecres al vespre, poc després que la ministra Raquel Sánchez anunciés que l'estat espanyol no tirarà endavant l'expansió de l'aeroport per la falta de consens amb la Generalitat.





L'alcalde ha assegurat que "el partit encara no ha acabat" i ha exigit al Govern que convoqui la taula institucional sobre l'ampliació del Prat per explicar "clarament" quin és el posicionament dels dos socis que formen l'executiu (ERC i JxCat). "Volem les explicacions que fa temps que demanem", ha insistit.





En declaracions telemàtiques a la premsa, Mijoler ha celebrat que s'hagi "imposat" la pressió social i política contrària a l'ampliació de l'aeroport i a la invasió de l'espai natural de la Ricarda. L'alcalde ha afirmat que ha guanyat "la pressió dels qui diuen les coses pel seu nom", en comptes "dels grans lobbies i poder fàctics que actuen amb opacitat i amb la pretensió de depredar el delta del Llobregat".





Mijoler ha assegurat que l'anunci de la ministra és "una petita victòria però sense gaire eufòria", ja que està a l'expectativa de conèixer de primera mà quin és el posicionament oficial del Govern. Per això ha demanat insistentment que el president Pere Aragonès i el vicepresident Jordi Puigneró convoquin la taula institucional sobre l'aeroport el més aviat possible.





Al mateix temps, l'alcalde ha carregat contra l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha acusat d'actuar amb voluntat de fer "xantatge" a la Generalitat. "Han tornat a basar-se en el 'tot o res'", ha criticat, i ha retret al govern espanyol "que hagi estat marejant l'opinió pública amb informes que al final no han tingut res a veure amb la decisió final". Mijoler ha insistit novament en vaticinar que la Comissió Europea no hauria donat el vistiplau a un projecte que considera impossible de desenvolupar, com si fos "una inversió d'unicorns".





DÍAZ I COLAU MANTENEN LA VISITA A LA RICARDA





L'anunci de la ministra de Transports i Mobilitat ha arribat a poques hores que aquest dijous visitin l'espai natural de la Ricarda la vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, totes dues convidades per Mijoler en una invitació que també va traslladar als presidents català i espanyol, així com a altres representants polítics de primer nivell.





Segons l'alcalde, la visita continua en peu malgrat s'hagi anunciat que l'ampliació no es farà, i n'ha defensat la importància "perquè la lluita i la batalla no han acabat". En aquest sentit, ha recordat que el territori continua reclamant les compensacions mediambientals de la darrera ampliació de l'aeroport, així com l'aprovació del Pla Especial del delta per garantir-ne la preservació.





Finalment, l'alcalde s'ha mostrat partidari de mantenir la manifestació del proper 19 de setembre, liderada per la plataforma Zeroport per rebutjar l'expansió de l'aeroport en detriment de la Ricarda. "Ens han enganyat molt en aquest assumpte durant dos anys", ha criticat, tot assegurant que la seva formació (Catalunya en Comú) assistirà a la protesta i "es mantindrà en alerta".