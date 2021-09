Els taxistes es tornaran a manifestar a Barcelona en contra les VTC

@EP





L’associació Élite Taxi ha convocat una manifestació el proper 28 de setembre a Barcelona en contra de "l'aliança europea entre les plataformes Free Now i Uber". El punt de trobada de la manifestació serà a les torres venecianes de Plaça Espanya a les nou del matí. L’associació qualifica aquesta aliança com un "atac directe al sector del taxi".





A més, també denuncia el "flagrant incompliment de la normativa per part d'Uber en relació amb la identificació obligatòria dels seus taxistes i per no oferir l'opció de pagar en efectiu". Élite Taxi assegura que ambdues companyies incompleixen la llei "sense cap mena de mirament".





Una de les principals reivindicacions de l’associació és que Uber a Barcelona no porten el distintiu identificatiu reglamentari que ha de ser "visible" pels usuaris a la part de darrere del cotxe. Cinc mesos després del retorn d'Uber a la capital catalana, Élite Taxi ha constatat que hi ha un centenar de llicències de taxi que sí que operen amb l'aplicació, tot i que ho fan sense els distintius necessaris.





Per aquest motiu, des de l’associació s’ha sol·licitat que se suspengui "amb caràcter immediat" l'activitat d'Uber per actuar en el servei de taxis de la capital catalana fins que "la totalitat" de les llicències de taxi de l'àrea metropolitana que utilitzen l'app "estiguin identificades a la finestra del darrere". A més, demanen que s'incoï un expedient sancionador contra l'empresa i, si escau, contra les llicències de taxi que utilitzen aquesta aplicació, per prestar els seus serveis incomplint la identificació establerta legalment.





En aquest sentit, recorden que el decret llei 314/2016 aprovat pel Govern determina que "els taxis vinculats a una empresa de mediació hauran de portar els distintius identificatius d'aquesta circumstància de manera que sigui visibles per les persones usuàries". A més, assenyalen que el Reglament Metropolità del Taxi estableix que aquests distintius "podran situar-se únicament al vidre posterior del vehicle".





EL RECORREGUT

















L'associació ha anunciat també el recorregut de la marxa: des de Plaça Espanya fins al carrer Balmes, on girarà cap al carrer Pelai i rodejarà tota la plaça Catalunya. Els convocants han informat que un cop acabi la marxa se situaran davant les oficines de Free Now. "Allà exigirem que ens puguin rebre i així, poder reunir-nos, ja que fins a dia d'avui se'ns ha negat tot tipus de contacte presencial i públic", informen des d'Élite Taxi.