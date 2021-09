@CCOO





Aquest dijous 9 de setembre de 2021 va tenir lloc a l'Església de Sant Agustí de Barcelona un acte per commemorar el 50 aniversari de l'Assemblea de Catalunya.





La celebració, presencial i amb mesures anticovid, va ser liderada pel periodista Antoni Batista. A més, va comptar amb la intervenció de diversos dels membres fundadors de l'Assemblea de Catalunya a la parròquia de Raval, lloc en el qual l'organisme unitari de l'antifranquisme es va construir el 1971.





D'altra banda, va participar també un representant de l'arquebisbat de Barcelona. I van estar presents Oriol Junqueras, Ada Colau, la CUP i PSC, a més d'Òmnium Cultural i UGT.





L'acte el va tancar el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, que va instar a rememorar la cultura antifranquista i les llibertats que ha d'oferir la democràcia. També va voler recordar la vaga del 3 d'octubre de 2017 com a un exemple a seguir per seguir avançant com a país.