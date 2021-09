Crítiques als Mossos i al Govern a l'entrega de la polèmica Medalla d'Honor del Parlament

@ACN





La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha reivindicat els "símbols" en l'entrega de la Medalla d'Honor de la cambra a les "víctimes de la repressió". En l'acte d'aquest divendres a l'auditori parlamentari, Borràs ha respost a les crítiques per concedir el reconeixement en la categoria d'or de la institució a les "víctimes de la repressió i als col·lectius jurídics que les defensen", incloses les persones contra les quals el Govern n'és acusació particular.





De fet, Borràs ha subratllat que espera que la Medalla serveixi perquè l'executiu es retiri de les acusacions contra independentistes. Anna Llauradó i Roger Español han representat les persones "represaliades", i als discursos han criticat la "repressió" de la Generalitat.





La Medalla d'Honor ha aixecat polèmica des del primer moment, des que Borràs va anunciar que enguany es concediria a les "víctimes de la repressió". ERC i la CUP de seguida van constatar que s'estava fent un reconeixement, en part, a persones que estaven condemnades o enmig de processos amb la Generalitat com a acusació particular. Sigui com sigui, la presidenta del Parlament va rebre l'aval de la Mesa i l'Auditori s'ha omplert aquest divendres a la tarda per la cerimònia.





ESPAÑOL I LLAURADÓ, LES VEUS DELS "REPRESALIATS"





Una vintena de persones han representat la gent "represaliada" del procés, amb Llauradó com a veu del col·lectiu jurista, i Español, que va perdre un ull per un tret de la Policia Nacional durant l'1-O. Tots dos han criticat l'acusació particular de la Generalitat en diverses causes: "A massa gent la Medalla li recordarà per sempre que també va ser represaliada pel Govern del país que defensava, i això fa mal. I ja n'hi ha prou", ha lamentat Español -que va ser candidat de JxCat al Senat, el 2019.





Español ha criticat que el Govern permeti que agents dels Mossos "posin el llacet als capricis anti democràtics" de l'Estat, i que també aportin advocats que paga la ciutadania catalana "al servei" d'Espanya. "I després ens assenyaleu des de la comoditat del partit quan alcem la veu i baixem a Urquinaona o anem a l'Aeroport. No sigueu còmplices de la repressió i compliu amb el mandat de la ciutadania", ha exclamat Español.





Seguidament, Borràs ha pres la paraula i ha centrat el seu discurs en reivindicar els "símbols", després que hagi rebut crítiques -per exemple, de l'activista independentista Marcel Vivet, condemnat pel Govern a cinc anys de presó- per entregar la Medalla d'Honor a les "víctimes de la repressió". Borràs ha respost que una Medalla és "sempre i per naturalesa un gest simbòlic". "La distinció s'inspira en un esperit de denúncia crític, que alhora és autocrític envers les nostres institucions i l'Estat", ha argumentat.





La presidenta del Parlament ha afegit que vol creure que el reconeixement serà un "gest" que ajudarà a fer possible que les acusacions de la Generalitat siguin retirades, alhora que ha asseverat que la Medalla d'Honor és un "acte polític". Borràs ha enumerat altres "símbols" que han tingut "força" al llarg dels últims anys, com ara el llaç groc, la pancarta que va acabar provocant la inhabilitació de Quim Torra com a president, o la pròpia Diada Nacional, l'himne o la Senyera.