La infecció per covid-19 també pot afectar els ronyons

El coronavirus no només ataca als pulmons. La seva principal via d'atac són els problemes respiratoris, però no és l'única manera. Algunes persones que han patit la malaltia també tenen problemes de ronyons. Això s'ha descobert en els Estats Units en un estudi sobre els ronyons que es van realitzar a les persones que van passar la infecció de manera aguda.





La recuperació de la infecció respiratòria, sol trigar més o menys, però acaba desapareixent. La realitat és que a partir d'aquí, el virus també ataca els ronyons i la funció renal d'aquests.





La investigació realitzada es va publicar a la revista Journal of the American Society of Nephrology. En aquest es va observar que l'agudesa de la infecció per coronavirus afectava de manera directa als problemes renals posteriors. Algunes de les persones van patir aquest dany renal de manera perllongada, però també s'ha descobert que, en menor mesura, la infecció menys greu pot afectar igualment als ronyons.





El doctor Guillem Rosa, president de la Societat Argentina de Nefrologia, va comentar a Infobae que és important el descobriment que s'ha realitzat en aquest camp. Molts dels metges ja sospitaven que els pacients amb covid podien patir d'aquesta insuficiència renal aguda i que podia tornar-se crònica amb el pas el temps.





LA IMPORTÀNCIA DELS RONYONS





Els ronyons són una part fonamental en el cos humà. S'encarrega d'eliminar toxines i l'excés de líquid de sang. A més, ajuden a mantenir una pressió arterial saludable i regulen l'equilibri d'electròlits i d'altres substàncies importants.





Per tant, un mal funcionament dels ronyons afecten tot el cos. S'acumulen els líquids, s'inflamaven certes parts del cos i augmenta la pressió sanguínia entre molts problemes. Fins i tot, en situacions greus poden afectar de manera directa al cor, els pulmons o el sistema immunitari.









L'ESTUDI







L'estudi realitzat va analitzar informació de 89.216 persones en total que van tenir covid entre l'1 de març de 2020 i el 15 de març de 2021. A més, van afegir a l'equació a més d'un milió i mitja de persones que no van tenir la infecció per covid.





Els resultats que va aportar l'estudi van ser clars. Les persones que van patir la infecció per covid 19 va tenir un 35% més de possibilitats de desenvolupar problemes renals. Per això, la informació recollida ha indicat que les persones que han patit aquest virus estan en risc de tenir aquests problemes.





Òbviament, els resultats no són aplicables a tots els pacients que pateixin aquesta infecció. No obstant això, l'estudi si que suggereix que moltes persones puguin notar aquest problema a llarg termini, sobretot per a aquelles persones que han estat molt malaltes.





La realitat és que patir covid 19 no només et genera problemes respiratoris, sinó que també t'augmenta les possibilitats de patir un altre tipus d'inconvenients. Hi ha un 25% més de possibilitats que la persona amb covid tingui un major deteriorament que la persona que no ha contret el coronavirus.





Que afecti els ronyons és una cosa que els metges sospitaven, però que no havien confirmat de manera científica fins que s'ha realitzat aquest estudi. De tota manera, la covid 19 està generant molts problemes un cop superada la malaltia, així que Guillem Rosa assegura que s'ha de prestar més atenció a les persones que han patit la infecció, ja que poden tenir qualsevol tipus de síndromes post covid o covid prolongat que els afecten la salut i necessiten un seguiment mèdic.