Quins són els anticossos de les persones que agreugen la covid després de la infecció?

@EP





Les mutacions de la covid estan generant molts problemes als investigadors per trobar la tecla encertada i acabar amb el problema de virus. Per poder fer-ho, les defenses de les persones intenten defensar-se de les amenaces que reben. Això és el sistema immunitari que està compost pels glòbuls blancs, per substàncies químiques i per proteïnes de la sang.





En aquest sentit, hi ha un tipus concret que cobra molta importància. Els limfòcits. Un tipus de glòbul blanc, B i T, que són fonamentals. En aquest sentit, els limfòcits B són els que produeixen anticossos i intenten destruir el virus, mentre que el T el que fa és atacar directament els antígens per controlar la resposta immunitària.





COM FUNCIONEN ELS LIMFÒCITS?





Els limfòcits, un cop desenvolupades, aprenen a diferenciar els teixits del propi cos d'aquells que són una amenaça per a la persona. Per això, les cèl·lules B i T es multipliquen i generen una memòria que els permet actuar d'una manera més ràpida en el cas que la persona estigui exposat a la mateixa malaltia.





El lògic i normal és que aquests anticossos ataquin directament a les amenaces que té el cos, però la realitat és que de vegades aquests anticossos generats el que fan és bloquejar cèl·lules immunes del propi cos. Per això, el sistema immunitari acaba reaccionant contra propis antígens que no són res més que propis anticossos. Un cop aquests anticossos han estat atacats, acabant per danyar cèl·lules, teixits i òrgans del cos, causant inflamació i dany a la persona.





Els investigadors i els científics s'han posat a investigar aquest tipus d'acte-anticossos en algunes persones. Han arribat a identificar que aquests juguen un paper fonamental en les defenses pròpies que tenen per poder lluitar contra el virus que genera la covid 19. Segons un estudi publicat a la revista Science Immunology revela que els autoanticossos són presents en una petita part de persones sanes i què augmenta amb l'edat, així que podria ser una de les causes de la covid greu en persones grans.





L'estudi l'ha dirigit Jean-Laurent Casanova de la Universitat Rockefeller a Nova York i han descobert que el 10% de les persones que pateixen el covid 19 greu tenien aquests autoanticossos. En la investigació es van centrar a detectar aquest tipus de cèl·lules. Van estudiar a 3.595 pacients de 38 país amb covid crític per establir una pauta amb la qual poder desenvolupar l'estudi.





ELS RESULTATS LLANCEN LLUM SOBRE ELS AUTO-ANTICOSSOS





Segons les dades aportades el 13,6% dels pacients tenien aquests autoanticossos. La proporció oscil·lava entre el 9,6% i el 21%. La primera dada pertany als menors de 40 anys, mentre que el segon és dels més grans de 80. I, una altra de les informacions de la investigació, és que els autoanticossos estaven presents en el 18% de les persones que van morir.





Els resultats van demostrar que alguns dels anticossos que estan presents en les persones deixen de complir la seva funció i que això acaba generant problemes de salut i quadres crítics en la covid 19. El que fa això és provocar que la resposta immune contra la covid es bloqueja i els anticossos no puguin desenvolupar la seva funció de manera adequada.





L'estudi va analitzar 35.000 mostres de persones sanes i van trobar que aquests autoanticossos augmenten amb l'edat. Entre 18 i 69 anys, això està present en tan sols un 0,18%, però a mesura que augmenta l'edat augmenta el percentatge fins al 3,4% entre 80 i 85 anys. Aquesta seria una explicació que les persones més grans pateixin una covid més crítica.





A més, la investigació també va arribar a una altra conclusió. Els anticossos rebels, així cridats pels investigadors, eren una causa més que una conseqüència, ja que havien trobat que aquests eren presents en 4 de cada 1.000 persones sanes.





Però no va ser tot, ja que també van trobar que les persones amb mutacions genètiques que interrompen la funció dels anticossos també tenen una major probabilitat de patir una malaltia potencialment mortal. Així que aquest estudi podria ajudar a altres aspectes de la vida com si els autoanticossos són importants a l'hora de transmetre malalties infeccioses.