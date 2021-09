Novavax Inc, empresa de biotecnologia especialitzada en el desenvolupament i comercialització de vacunes, va anunciar aquesta setmana que iniciava un estudi en fase inicial amb el que comprovaran l'eficàcia i seguretat d'una nova vacuna combinada contra la Covid-19 i la grip estacional.





Així, s'han avançat als científics del Regne Unit, que es van plantejar un estudi similar fa unes setmanes. Ells consideraven que injectar dues vacunes amb una sola punxada podria agilitzar el procés de fabricació de vials i també el procés d'immunització.





Però mentre que Matthew Duchars, director del Centre de Fabricació i Innovació de Vacunes (VMIC), explicava que el VMIC no tenia "cap contracte per desenvolupar una sola vacuna" contra aquests dos virus i que per tant era només una idea que anaven a observar, Novavax Inc ja ha iniciat els assajos clínics.





"Aquest estudi és el primer del seu tipus a avaluar el potencial de la vacuna per induir una resposta immune robusta. La combinació d'aquestes dues vacunes, que individualment han generat resultats excel·lents amb perfils favorables de seguretat i tolerabilitat, pot conduir a una major eficiència per al sistema de salut i aconseguir alts nivells de protecció contra la Covid-19 i la grip amb un sol règim", va assenyalar Gregory M. Glenn, president de Recerca i Desenvolupament de Novavax.





COM DESENVOLUPARÀ L'ASSAIG CLÍNIC DE LA VACUNA COMBINADA?





La primera part de l'assaig clínic per desenvolupar una vacuna combinada contra la Covid-19 i la grip es durà a terme a Austràlia. En total, s'inscriuran en l'estudi 640 persones d'entre 50 i 70 anys, sanes, i que o bé hagin passat la Covid-19 en les vuit setmanes prèvies a l'assaig o bé hagin estat vacunades amb un sèrum autoritzat en el mateix període de temps.





Als participants se'ls injectarà una barreja de la vacuna contra la Covid-19 de Novavax Inc, la NVX-CoV2373, i la seva vacuna contra la grip estacional NanoFlu.





La primera dosi de la vacuna se'ls posarà el dia 0 i la segona el dia 56. Els primers resultats s'obtindran a inicis de 2022, per la qual cosa aquesta possible vacuna no estarà disponible aquest any.





AIXÍ ÉS LA VACUNA CONTRA LA COVID D'NOVAVAX





La vacuna contra la Covid-19 de la nord-americana Novavax està basada en proteïnes recombinants i tot apunta que serà la primera d'aquest tipus a aprovar-se contra aquest virus. Cal assenyalar que a Europa estan aprovades dues vacunes d'ARN missatger (Pfizer i Moderna) i dues d'adenovirus (AstraZeneca i Janssen).









Tot i que encara no ha rebut l'aprovació de la Agència Europea del Medicament (EMA), aquesta vacuna es troba ja en fase de producció. Espanya ja ha aprovat la compra de prop de 2.300.000 de dosi d'aquest fàrmac contra el coronavirus, que s'espera que estigui disponible a finals de 2021.





LA GRIP SERÀ MÉS VIRULENTQ AQUESTA TARDOR I A L'HIVERN





Que comencin a realitzar assajos clínics per barrejar les vacunes contra la Covid-19 i les de la grip és una bona notícia perquè permetrà agilitzar els processos de vacunació. Una cosa realment útil per no saturar els serveis sanitaris, sobretot quan els experts han demanat a la població que es vacuni també contra la grip perquè s'espera que aquesta tardor sigui més virulenta per l'efecte rebot.





Pot ser que s'equivoquin, però com l'hivern passat a penes hi va haver casos de grip perquè aquest virus va quedar desplaçat per la Covid, s'espera que aquest any torni amb més força.





Així ho diuen dos estudis pendents de revisió de la Universitat de Pittsburgh. Conclouen que "la reduïda immunitat entre la població a causa de l'escassetat de virus de la grip des de març de 2020" pot ser la causa que ara tinguem "una temporada de grip més primerenca i possiblement greu".





Cal assenyalar que anualment moren a Espanya 6.000 persones per la grip. Per tant, quan més gent es vacuni contra la grip millor i, encara que aquesta vacuna combinada no pugui ser aprovada per a aquest any, serà molt útil per als pròxims.