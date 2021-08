Investigadors es plantegen inocular les vacunes de la grip i del Covid en una mateixa punxada

@EP





Un grup de científics del Regne Unit ha plantejat un estudi per poder inocular les vacunes de la grip i del Covid-19 amb una sola injecció. D'aquesta manera es podria agilitzar tant la fabricació de vials com el procés d'immunització, que d'altra manera es veuria alentit la tardor a l'haver de produir-se les dues campanyes de vacunació simultàniament.





Segons la premsa britànica, Matthew Duchars, director del Centre de Fabricació i Innovació de Vacunes (VMIC), ha explicat que ja s'està treballant per poder obtenir aquesta vacuna "dos en un".





Això sí, ha matisat que encara no hi ha cap contracte signat per desenvolupar aquest fàrmac. "El context d'aquest comentari va ser que aquest és l'objectiu a què aspirarien els desenvolupadors de vacunes. El VMIC no té cap contracte ara mateix per desenvolupar una sola vacuna contra la Covid-19 i la grip", va dir.





Combinar les dues vacunes no seria una pràctica nova, doncs ja es fa en campanyes com les de la rubèola, la parotiditis o el xarampió. I és que és una cosa que és útil i eficaç a nivell logístic i de producció. "Estalviaria molt de temps i seria molt més convenient donar una sola oportunitat, per la qual cosa és una cosa que nosaltres i els desenvolupadors i productors de vacunes estarem observant", va declarar Duchars.