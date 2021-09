L'eliminació dels sous dels 'expresidents' i altres 26 iniciatives legislatives: l'agenda de Parlament per a aquest nou curs

@EP





Aquesta setmana ja és la definitiva. A partir d'ara tothom ja ha tornat a la rutina que, en el cas dels més petits, van deixar aparcada a finals de juny. Com si es tractés d'una escola, el Parlament també torna a la seva activitat, però en el seu cas ho farà a finals de setembre, concretament els dies 28, 29 i 30, amb el debat de política general.





Tal com ha informat l'ens públic en un comunicat, en aquest segon període de sessions de la legislatura del govern d'Aragonès, sobre la taula hi ha 27 iniciatives legislatives en tràmit: dos projectes de llei, 20 proposicions de llei dels grups parlamentaris, i cinc fruit d’iniciatives legislatives populars (ILP).





Els dos projectes de llei en tràmit són el de la ciència, el primer que presenta el Govern, i el de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a les proposicions de llei, n’hi ha dues que ja han superat els debats de totalitat - és a dir, les sessions parlamentàries per valorar la iniciativa i fer-ne esmenes-: la de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (ERC, JxCat, CUP i ECP) i la d’estabilització de les treballadores del sector públic (CUP).





EL PROJECTE DE LLEI MÉS POLÈMIC









El projecte de llei amb més controvèrsia és el de la creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, que prové d’un decret llei que el Ple, després de validar-lo, va acordar que es tramités com a projecte. Durant la tramitació i fins que el projecte no s'aprova definitivament el decret continua en vigor. Es tracta del mecanisme que va impulsar el Govern per tal de pagar les fiances al Tribunal de Comptes dels ex alts càrrecs investigats per l'acció exterior.





Els grups ja poden presentar esmenes a la totalitat al projecte del fons de riscos, que en aquest cas no poden ser de devolució, sinó que han de proposar un text alternatiu, i properament s’obrirà també el termini perquè en puguin presentar al Projecte de llei de la ciència. Després correspondrà a la Junta de Portaveus acordar la inclusió d’aquestes iniciatives en l’ordre del dia d’un ple per fer-ne el debat de totalitat.





LES 4 PROPOSICIONS DE LLEI





D'altra banda, hi ha 4 proposicions més que estan a punt perquè el Ple en faci el debat de totalitat en la sessió que la Junta de Portaveus acordi. Són la de rebaixa de l’impost sobre la renda de les persones físiques (PPC), la d’eliminació dels privilegis de caràcter retributiu dels expresidents de la Generalitat i del Parlament (Vox), la de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (ECP) i la de principis d’urgent aplicació als drets de les persones amb problemes de salut mental i llurs familiars (Cs).





Tal com informa el Parlament, les proposicions de llei són les possibles legislacions que en lloc de néixer a proposta del Govern, neixen dels grups parlamentaris, un conjunt de membres del Parlament o les que deriven d’una iniciativa legislativa popular, una iniciativa dels consells comarcals o una iniciativa dels municipis.





Tant els projectes de llei (a instància del Govern) com les proposicions de llei (no són a instància del Govern) segueixen un camí similar. Després de ser publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i de ser tramesos a la comissió competent, els grups parlamentaris i els membres del Parlament hi poden presentar esmenes a la totalitat, dins un termini que usualment és de deu dies. A partir d’aquest moment segueixen una tramitació per discutir i millorar la proposta, fins que, si la majoria ho permet, finalment s'acaba aprovant i publicant la nova llei.





LES INICIATIVES LEGISLATIVES





Les altres catorze iniciatives legislatives dels grups es troben majoritàriament en el tràmit de presentació d’esmenes a la totalitat, o en algun cas estan pendents de l’obertura del termini per presentar-les o de l’admissió a tràmit de la proposició.





Pel que fa a les proposicions provinents d'iniciatives legislatives populars (ILP), n’hi ha cinc que ja van superar el debat de totalitat en legislatures anteriors i que en l’actual han reprès la tramitació en comissió i ponència. Són la de mesures urgents per a l’habitatge, la de la llei electoral de Catalunya, la de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, la de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, i la de l’esport i l’activitat física de Catalunya, que es tramita conjuntament amb una proposició de llei de JxCat, ERC i el PSC-Units.





Una altra ILP, la de la Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d'interès nacional i de reserves naturals integrals, és en la fase de la recollida de les cinquanta mil signatures necessàries perquè en comenci la tramitació pròpiament parlamentària.





Dues ILP més, sobre la llei de protecció dels animals i sobre la creació d’un cos de tècnics ambientòlegs, estan pendents que les comissions promotores facin els tràmits inicials previs a la recollida de signatures o comuniquin si retiren la iniciativa. A diferència de la resta d’iniciatives legislatives, les ILP no decauen al final de la legislatura.